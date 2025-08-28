TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ÈÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¡É¤ò¤á¤°¤ê¡¢¿ÀÅÄ½á°ì¡¦Ë¡Ì³Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢À¯Ì³´±¤ò¼­¿¦¤·¤Æ¤âÁ°ÅÝ¤·¤Ë»¿À®¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÈÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¡É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅÞ¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬¤­¤Î¤¦¡¢¼Â»Ü¤Ë»¿À®¤·¤¿µÄ°÷¤Î»áÌ¾¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£

»áÌ¾¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀÐÇËÆâ³Õ¤ÎÀ¯Ì³»°Ìò¤ÏÁ°ÅÝ¤·»¿À®¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¿ÀÅÄË¡Ì³Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢JNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÀ¯Ì³´±¤ò¼­Ç¤¤·¤Æ¤â»¿À®¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¿ÀÅÄ½á°ì Ë¡Ì³Âç¿ÃÀ¯Ì³´±
 ¡Ö¡Ø¿¦¤ò¼­¤·¤Æ¤«¤é»¿À®¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Ù¤­¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¼­¿¦¤òÁ°Äó¤ËÂÖÅÙ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬º£¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×

¿ÀÅÄ»á¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢Íè·î2Æü¤Ë¸øÉ½Í½Äê¤Î¡¢»²±¡ÁªÇÔËÌ¤ÎÁí³ç¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¾å¤ÇºÇ½ªÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£