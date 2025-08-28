【GUの秋色】でオシャレ先取り！ 今すぐゲットしたい♡「垢抜けスニーカー」

ちょっと早めに秋の準備をしておきたいおしゃれさんにおすすめの秋色アイテムが【GU（ジーユー）】から登場しています。今回は季節を先取りして足元から垢抜けさせてくれそうな秋色の「垢抜けスニーカー」を、おすすめのコーデとともにご紹介します。 こっくりとした秋っぽカラーで、シンプルで合わせやすいデザインながらも季節感をプラスしてくれるのが魅力です。

秋を纏うベージュスニーカー

【GU】「ベロアスニーカー」〈32 BEIGE〉\2,990（税込）

秋の雰囲気が漂うベロア素材に、柔らかなベージュトーンが大人の抜け感をプラスしてくれそうな、定番シルエットのスニーカー。カジュアルながらベロアの光沢感が上品な印象で、40・50代の大人女性にぜひおすすめしたい一足です。汚れが目立ちにくいガムソールで、秋の行楽にも気軽にヘビロテできそうなのも嬉しいポイント。カジュアルスタイルはもちろん、キレイめスタイルのワンポイントとしても活躍してくれそうです。

秋っぽレトロな季節先取りコーデ

ふわっと広がるオフホワイトのロングワンピースにベロアスニーカーを合わせた、大人カジュアルスタイル。インナーやバッグとスニーカーをベージュトーンで統一して秋っぽさを出しつつ、ノースリーブでバランスを取って抜け感もキープしています。落ち着いた色味のスニーカーが、ワンピの甘さをほどよく引き締め、大人の落ち着きを演出。ナチュラルでシンプルだけど洗練された、こなれ感たっぷりのコーデです。

ほっこりブラウンで足元アップデート

【GU】「ダブルシューレースフラットスニーカー」〈36 BROWN〉\2,990（税込）

スポーティーなデザインながらも落ち着いた印象のスニーカー。スエード調の素材とナチュラルなブラウンカラーが秋のほっこり感を演出しています。丸紐と平紐の2色のシューレースを合わせて通しており、シンプルな雰囲気の中にアクセントが光ります。GU公式サイトによると「シューレースは単品使いにも変更できる」ので、コーデに合わせて表情を変えて使えそう。また、「踵と土踏まずのフィット感がよいカップインソール」採用なのも、お出かけが多くなる秋に向けて嬉しいポイント。

こなれ感アップのブラウンコーデ

季節感たっぷりな秋色コーデの足元には、ブラウンスニーカーが相性バツグン。落ち着いたカラーのスエード調素材に映える2色使いのダブルシューレースが、コーデにこなれ感と立体感をプラスしています。コーデはややオーバーサイズなシルエットのジャケットをチョイスすることで、ラフなコーデにほんのりきちんと感をプラスし、大人っぽい装いに。40・50代のカジュアル好きさんはぜひ取り入れてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではGU、@__koko.o様、@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ