山東省浜州市陽信県の無形文化遺産「蛋彫技芸」の代表的伝承者、王如衛さんが制作した大阪・関西万博出展品と同じ蛋彫作品。（浜州＝新華社記者／李傲秋）

【新華社済南8月28日】大阪・関西万博の中国パビリオンでこのほど行われた山東ウイークで、山東省浜州市陽信県の無形文化遺産の蛋彫（卵彫刻）や中華同心鎖（組木細工）が人々の注目を集めた。

中国の蛋彫の歴史は長く、浜州市でも100年にわたり伝承されてきた。陽信県の王如衛（おう・じょえい）さんは、県の無形文化遺産「蛋彫技芸」の代表的伝承者で、万博に出展されたものと同じ蛋彫を手にし「ダチョウの卵にカササギとクジャクを彫刻した。縁起もので最も薄い部分はわずか1ミリ。完成までに数週間かかった」と誇らしげに語った。

同じく陽信県の無形文化遺産「榫卯（しゅんぼう＝ほぞ継ぎ）技芸」の代表的伝承者、郭新澤（かく・しんたく）さんも多くの作品を生み出している。丹念に設計した中国56民族を象徴する木片56本を、ほぞ継ぎで巧みに組み合わせ「中国」の文字をかたどった中華同心鎖を作り上げた。ほかにも魚形の腰掛けやモダンな木製キャビネットなどさまざまな人気商品を創作している。

山東省浜州市陽信県の無形文化遺産「榫卯技芸」の代表的伝承者、郭新澤さんが制作した中華同心鎖。（浜州＝新華社配信）

郭さんは、商品が人気となり、一人では注文をこなすのが難しくなったため、自動化設備を導入して量産化を実現。一部の工程は近隣の村民に作業を依頼し、参加した200人近くの中には年収を1万5千元（1元＝約21円）増やした人もいる。

王さんと郭さんが手がける革新的な製品は、無形文化遺産の技術に新たな光を当てるとともに、技術の確かな伝承も推進している。王さんは複数の工房を設立して蛋彫や剪紙（切り絵細工）、面塑（しんこ細工）などを付近の村民に教え、郭さんも民俗文化産業協会を立ち上げ、複数の大学と連携して専攻科目を開設。民俗文化産業基地を構築し、歴史的な街並みや人気のショートドラマなど新たな文化的取り組みも進めている。（記者/李傲秋）