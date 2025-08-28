日本サッカー協会（JFA）は28日、9月のアメリカ遠征に臨む日本代表のメンバーを発表した。



今回の遠征は来年に控えるW杯の開催国であるアメリカで行われる貴重な国際親善試合となり、7日にメキシコ代表、10日にアメリカ代表と対戦する。



怪我人が続出しており、心配されていた森保ジャパン。遠藤航や久保建英、三笘薫など主力メンバーが順当に名を連ねるなか、鎌田大地や伊藤洋輝、高井幸大、田中碧といった選手たちは怪我の影響もあり、今回はメンバー外となっている。





また7月のEAFF E-1サッカー選手権で活躍した選手たちも多く選ばれており、早川友基や荒木隼人らが抜擢。Jリーグからは今回7名が選出された。来年のW杯を見据えた重要なテストマッチになるが、森保ジャパンは2連勝を飾れるか。以下、今回選出されたメンバーGK早川友基(鹿島アントラーズ)大迫敬介(サンフレッチェ広島)鈴木彩艶（パルマ/イタリア）DF長友佑都（FC東京）荒木隼人(サンフレッチェ広島）板倉滉(アヤックス/オランダ)渡辺剛（フェイエノールト/オランダ）安藤智哉(アビスパ福岡)瀬古歩夢（ル・アーブル/フランス）関根大輝（スタッド・ランス/フランス）MF/FW遠藤航（リヴァプール/イングランド）伊東純也(ゲンク/ベルギー)南野拓実(モナコ/フランス)三笘薫(ブライトン/イングランド)小川航基(NECナイメヘン/オランダ)前田大然(セルティック/スコットランド)堂安律(フランクフルト/ドイツ)上田綺世(フェイエノールト/オランダ)町野修斗（ボルシア・メンヒェングラートバッハ／ドイツ）佐野海舟(マインツ/ドイツ)久保建英(レアル・ソシエダ/スペイン)細谷真大(柏レイソル)望月ヘンリー海輝(FC町田ゼルビア)鈴木唯人(フライブルク/ドイツ)藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ/ドイツ)