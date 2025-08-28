三笘や遠藤、久保らが順当に選出！JリーグからはE-1で活躍の早川や荒木ら7名 9月のアメリカ遠征に臨む日本代表メンバーが決定
日本サッカー協会（JFA）は28日、9月のアメリカ遠征に臨む日本代表のメンバーを発表した。
今回の遠征は来年に控えるW杯の開催国であるアメリカで行われる貴重な国際親善試合となり、7日にメキシコ代表、10日にアメリカ代表と対戦する。
怪我人が続出しており、心配されていた森保ジャパン。遠藤航や久保建英、三笘薫など主力メンバーが順当に名を連ねるなか、鎌田大地や伊藤洋輝、高井幸大、田中碧といった選手たちは怪我の影響もあり、今回はメンバー外となっている。
来年のW杯を見据えた重要なテストマッチになるが、森保ジャパンは2連勝を飾れるか。
以下、今回選出されたメンバー
GK
早川友基(鹿島アントラーズ)
大迫敬介(サンフレッチェ広島)
鈴木彩艶（パルマ/イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
荒木隼人(サンフレッチェ広島）
板倉滉(アヤックス/オランダ)
渡辺剛（フェイエノールト/オランダ）
安藤智哉(アビスパ福岡)
瀬古歩夢（ル・アーブル/フランス）
関根大輝（スタッド・ランス/フランス）
MF/FW
遠藤航（リヴァプール/イングランド）
伊東純也(ゲンク/ベルギー)
南野拓実(モナコ/フランス)
三笘薫(ブライトン/イングランド)
小川航基(NECナイメヘン/オランダ)
前田大然(セルティック/スコットランド)
堂安律(フランクフルト/ドイツ)
上田綺世(フェイエノールト/オランダ)
町野修斗（ボルシア・メンヒェングラートバッハ／ドイツ）
佐野海舟(マインツ/ドイツ)
久保建英(レアル・ソシエダ/スペイン)
細谷真大(柏レイソル)
望月ヘンリー海輝(FC町田ゼルビア)
鈴木唯人(フライブルク/ドイツ)
藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ/ドイツ)