ロサンゼルスFCに所属するFWソン・フンミンが、ロサンゼルス・ドジャースの試合前に行われた始球式に登場し、見事なストライク投球を披露した。背番号7のドジャースユニフォームを着用してマウンドに上がったソンは、この大役に向けて数週間前から練習を重ねていたという。MLBの『X（旧Twitter）』アカウントでピッチング動画が投稿されている。



始球式前には緊張した様子を見せ、帽子をかぶり忘れたり、グローブの装着に手間取る場面も見られた。しかし、マウンドに立つと深呼吸をし、練習の成果を発揮。見事にストライクを投げ込み、ドジャースファンから大歓声を浴びた。



投球後、マイクを手に取ったソン・フンミンは、「It’s time for Dodger baseball」と叫び、スタジアムを盛り上げた。



この日のドジャースタジアムでは、大谷翔平が先発登板。野球界とサッカー界を代表するアジアのスーパースターが同じ日に輝く姿に注目が集まった。





Superstar footballer Son Heung-Min tosses a perfect strike at Dodger Stadium! #손흥민 pic.twitter.com/nOJGL5heCs — MLB (@MLB) August 28, 2025