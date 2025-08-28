◆米大リーグ ドジャース５―１レッズ（２７日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、今季最長１３連戦の最終戦となる本拠地・レッズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」でフル出場。今季１１登板目で最長最多の５回８７球を投げ、２安打１失点で今季最多９奪三振。エンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）のジャイアンツ戦以来７４９日ぶりで、２４年にドジャース移籍後は初となる白星を手にした。チームは４連勝で地区優勝マジックを「２６」に減らした。

この日は昨年達成した「５０―５０」を記念した今季３度目のボブルヘッド人形の配布日。これまでの配布日では昨年８月２８日のオリオールズ戦ではデコピンの始球式を成功させ、先頭打者本塁打。今年４月２日のブレーブス戦ではサヨナラ弾、５月１５日のアスレチックス戦では２打席連続連発など、大谷にとって３度続けてドラマを演出している吉日だ。プレーボール５時間前ですでに約５０人が列を作っていた。

レッズをスイープし、大谷がドジャースで初勝利を挙げ、地元局ＳＮＬＡのポストゲームショーは大興奮。普段のインタビュアーでなく番組ＭＣを務めたＫ・ワトソンさんは「ショウヘイはボブルヘッドナイトではいつも最高のパフォーマンスを見せます。今日はドジャース初勝利を挙げる夜になりそうだ、そんな雰囲気でした」と試合前からの盛り上がりぶりを紹介した。解説のＪ・ローニー氏は「ゴロアウト４つ、フライアウト１つ、そして９奪三振。つまり低めにボールを集められていたということ。変化球が本当に鋭かった」と指摘。大谷の三振奪取シーンを見ながら「この映像を相手が見たら、やっぱりエグいわこれ！ と言ってるに決まってるよ」と話した。

実況解説を務めたＮ・ガルシアパーラ氏は「大谷は５回を投げ切ることを目標にしていたと思うし、見事にやり遂げてドジャースでの初勝利を手にした。リリーフ陣もよく抑えたし、打線も４試合連続で５得点以上。これがドジャースの本来の姿です」と復調した前年王者の戦いぶりを頼もしそうに強調していた。