Hey! Say! JUMPの中島裕翔さん（32）が、8月28日をもってグループを卒業することが所属事務所の公式サイトで発表され、メンバーがコメントを寄せました。

Hey! Say! JUMPのメンバーは、「突然のご報告となってしまい、心よりお詫び申し上げます」とつづり、「20周年が目前に迫った今、チームとして、ファンの皆様への恩返しや、周年に向け目標にしたいことが具体的になってきました。打合せを行っている中で、中島から、今後はグループとしての活動ではなく、俳優としての活動に専念したいという思いを受けました」と、報告。

続けて、「初めは僕たちも戸惑い、たくさんの話し合いを重ねてまいりましたが、中島のお芝居に対する熱量や、独り立ちしたいという思いに応える形で門出として送り出し、これからの活動を応援することに決めました」と、思いを語りました。

■Hey! Say! JUMP【メンバーのコメント全文】

突然のご報告となってしまい、心よりお詫び申し上げます。

中島の発表が全てでありますが、僕たちからも思いを伝えさせてください。

Hey! Say! JUMPはデビューして約18年という時間の中で色々なことをみんなで乗り越え、共に考え、家族のような時間を過ごしてきました。

20周年が目前に迫った今、チームとして、ファンの皆様への恩返しや、周年に向け目標にしたいことが具体的になってきました。

打合せを行っている中で、中島から、今後はグループとしての活動ではなく、俳優としての活動に専念したいという思いを受けました。

初めは僕たちも戸惑い、たくさんの話し合いを重ねてまいりましたが、中島のお芝居に対する熱量や、独り立ちしたいという思いに応える形で門出として送り出し、これからの活動を応援することに決めました。

ファンの皆様には、様々な思いを抱かせてしまっていることと思います。

僕たちは前だけを見て、最高の20周年にファンの皆様を連れていきます。

どうかこれからもHey! Say! JUMP、そして中島裕翔を応援していただけたら幸いです。

Hey! Say! JUMP