日本サッカー協会は２８日、米国での２連戦となる国際親善試合メキシコ戦（９月７日）、米国戦（１０日）に向けた日本代表メンバーを発表した。

国内組で臨み、優勝した７月のＥ―１選手権（韓国）のメンバーからは、ＧＫ大迫（広島）、早川（鹿島）、ＤＦ長友（ＦＣ東京）、荒木（広島）、安藤（福岡）、ＭＦ望月（町田）、ＦＷ細谷（柏）が招集された。

特に初招集だったＧＫ早川や、ＤＦ安藤、５年半ぶりの招集だったＤＦ荒木は、Ｅ―１選手権での活躍に加え、ＤＦ陣に負傷者が続出していたこともあり、連続招集になった。クラブを通して、荒木は「日本代表に選出されて光栄です。アメリカで強豪との戦いになりますが、広島を代表して戦う誇りを持ち、頑張ってきます。応援をよろしくお願いします」とコメントした。

【招集メンバー】▼ＧＫ早川友基（鹿島）、大迫敬介（広島）鈴木彩艶（パルマ）、▼ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）、荒木隼人（広島）、板倉滉（アヤックス）、渡辺剛（フェイエノールト）、安藤智哉（福岡）、瀬古歩夢（ルアーブル）、関根大輝（Ｓランス）、▼ＭＦ／ＦＷ遠藤航（リバプール）、伊東純也（ゲンク）、南野拓実（モナコ）、三笘薫（ブライトン）、小川航基（ＮＥＣ）、前田大然（セルティック）、堂安律（フランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、町野修斗（ボルシアＭＧ）、佐野海舟（マインツ）、久保建英（Ｒソシエダード）、細谷真大（柏）、望月ヘンリー海輝（町田）、鈴木唯人（フライブルク）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）