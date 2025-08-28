BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）が26日、米レコード産業協会（RIAA）による認証で、K−POPソロアーティスト最多記録を達成した。

RIAA公式ホームページによると、JENNIEのシングル「Mantra」と初のソロフルアルバムタイトル曲「Like JENNIE」が、同時にゴールド認証を受けた。

RIAA認証は、販売数とストリーミング数値を総合して、ゴールド(50万ユニット)、プラチナ(100万ユニット)、マルチプラチナ(200万ユニット)、ダイヤモンド(1000万ユニット)の等級に分けられる。

JENNIEは過去にも1曲の認証を受けており、計3曲のRIAA認証を受けたことになった。韓国各メディアは、K−POPソロアーティストの中で最多認証記録となると報道。韓国のテレビ局SBSは28日「JENNIEはすでに、ザ・ウイークエンド、リリー・ローズデップとコラボした『One Of The Girls』で、プラチナ認証を獲得している」と説明した。

JENNIEは、3月に発売した初のソロフルアルバム「Ruby」で、K−POP女性ソロアーティスト初動新記録(66万1130枚)を立て、熱いグローバル人気を証明している。今回のアルバムでは、5曲がビルボードメインシングルチャート「ホット100」に入っていた。