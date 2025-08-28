日本サッカー協会は２８日、米国での２連戦となる国際親善試合メキシコ戦（９月７日）、米国戦（１０日）に向けた日本代表メンバーを発表した。

森保一監督が、２連戦後に米国に一定期間残り、ベースキャンプ地候補を直接視察する意向を明かした。

キャンプ地の決定は１２月に行われる組み合わせ抽選会後となる見通しだが、いくつかのパターンを想定し、指揮官自ら候補地を行脚する。フィジカルコーチら数名のスタッフも同行する予定。森保監督は「我々には信頼できる、すばらしいスタッフがいる」と語り、各専門分野のスタッフの意見を取り入れながらキャンプ地を選定していく方針を示した。

【代表メンバー】▼ＧＫ早川友基（鹿島）、大迫敬介（広島）鈴木彩艶（パルマ）、▼ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）、荒木隼人（広島）、板倉滉（アヤックス）、渡辺剛（フェイエノールト）、安藤智哉（福岡）、瀬古歩夢（ルアーブル）、関根大輝（Ｓランス）、▼ＭＦ／ＦＷ遠藤航（リバプール）、伊東純也（ゲンク）、南野拓実（モナコ）、三笘薫（ブライトン）、小川航基（ＮＥＣ）、前田大然（セルティック）、堂安律（フランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、町野修斗（ボルシアＭＧ）、佐野海舟（マインツ）、久保建英（Ｒソシエダード）、細谷真大（柏）、望月ヘンリー海輝（町田）、鈴木唯人（フライブルク）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）