柴犬のチャーミングな『おもてなし』が話題です。眠たいけれど頑張ってお出迎えしようとするわんこの姿が尊い…。

話題となっている投稿は記事執筆時点で5万6000回再生を突破し、「幸せな光景過ぎる」「なんて愛おしい…」「されるがまま感が可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：静かに家に帰ったら、熟睡していたはずの犬が…あまりにも尊い『おかえりなさいのおもてなし』】

柴犬が昼寝していたら…

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」の投稿主さんが紹介したのは、愛犬らんまるくんの可愛い姿です。この日、飼い主さんが帰宅すると、らんまるくんは昼寝中だったといいます。

突然ふすまを開けられたらんまるくんは、びっくりして飛び起きたそう。目をしぱしぱさせながら飼い主さんを見つめると、ふんわりと状況がつかめたようです。謎のくしゃみを連発しながら、尻尾を振って再会を喜んだのでした。

ちなみに、いつもは初っ端からタックルをかましてくるのだといいます。今回は寝起きだったため、体が着いて行かなかったのかもしれません。

ねぼけまなこでおもてなし

喜びと眠気が混在したらんまるくんは、ひとまずお腹を出してみることに決めたようです。飼い主さんが、ひっくり返ったらんまるくんをナデナデすると…。目をうっとりと閉じて、心地よさそうな表情になったとか。

ナデナデされていると、飼い主さんが帰ってきた喜びがジワジワ溢れてきた模様。小さく「ウー」と声を出し、その気持ちを伝えたのでした。テンションが上がったらんまるくんは、飼い主さんの手に前足を添えてナデナデをおかわりしたといいます。

ナデナデ満喫したあとは

飼い主さんと会えて、ナデナデもしてもらって、最高に幸せな寝起きとなったらんまるくん。あまりに満たされた気分になったからか、ついに体を起こすことはなかったそうです。

ナデナデが終了すると、少しずつ楽な体勢に戻り、「フン」と鼻を鳴らしました。おもてなしはここまで…と言わんばかりのドライな締めくくりに、思わず笑いがこみあげてくるワンシーンでした♪

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「義理人情を分かっているお方や」「まるくてぽむぽむしてて愛おしい」「存在そのものがおもてなしなんよ」などさまざまなコメントが寄せられました。最高に可愛いおもてなし、飼い主さんがうらやましくなってしまいますね！

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」には、らんまるくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。