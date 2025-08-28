·ç¾ìÂ³¤¯ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢Ìó1Ç¯9¥«·î¤Ö¤ê¤ËÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤ë¡ÄÉé½ý¤·¤¿ÅÄÃæÊË¤é¤âÁª³°¤Ë
¡¡9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¡ÊÂÐ¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¡¢ÂÐ¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¡Ë¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2023Ç¯3·î¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Áª³°¤ÏÉé½ýÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿2023Ç¯11·î°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯9¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Î2Éô¹ß³Ê¤ËÈ¼¤¤¡¢¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò»Ö´ê¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À½êÂ°Àè¤äµî½¢¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤À¡£º£²Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤ÏÂÓÆ±¤»¤º¡¢¤¹¤Ç¤Ë³«Ëë¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¥¤Ç¤â·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÂ¼¤¬ºÆ¤ÓÆüËÜÂåÉ½¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ìÆü¤âÁá¤¯¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿Éé½ýÎ¥Ã¦¤¬Â³¤¯ÉÚ°Â·òÍÎ¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¡¢¹â°æ¹¬Âç¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡Ë¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬³«ËëÀï¤Çº¸¤Ò¤¶Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿Ä®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ë¡¢°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨Á°ÀáÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡¢ÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓ¤òÄË¤áÀïÀþÎ¥Ã¦Ãæ¤ÎÅÄÃæÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë¤é¤âº£²ó¤Î¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
