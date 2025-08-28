日本代表、W杯開催国との2連戦に臨むメンバー発表！…遠藤航、久保建英、三笘薫ら順当に選出
日本サッカー協会（JFA）は28日、来月の国際親善試合に臨む日本代表のメンバーを発表した。
FIFAワールドカップ26アジア最終予選・グループCを7勝2分1敗で終え、8大会連続8度目の本大会出場を決めた日本代表。優勝という壮大な目標を掲げる本大会に向けて、今後は親善試合でチームの成熟や新戦力の発掘を図ることとなる。
9月にはFIFAワールドカップ26共催国の一つであるアメリカに遠征し、現地時間6日にメキシコ代表、9日にアメリカ代表と対戦。メキシコ戦は日本時間7日の11時キックオフ予定でNHK総合テレビにて生中継、NHKプラスでも同時、およびU-NEXTにてリアルタイム配信・見逃し配信される。また、アメリカ戦は日本時間10日の8時37分キックオフ予定となっており、NHK BSにて生中継、およびU-NEXTにてリアルタイム配信／見逃し配信される予定だ。
ワールドカップ開催国との2連戦に向けて、森保一監督はMF遠藤航（リヴァプール／イングランド）やMF久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）、三笘薫（ブライトン／イングランド）、堂安律（フランクフルト／ドイツ）ら主力を順当に招集。
発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）
▼DF
長友佑都（FC東京）
荒木隼人（サンフレッチェ広島）
板倉滉（アヤックス／オランダ）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
安藤智哉（アビスパ福岡）
瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
関根大輝（スタッド・ランス／フランス）
▼MF／FW
遠藤航（リヴァプール／イングランド）
伊東純也（ヘンク／ベルギー）
南野拓実（モナコ／フランス）
三笘薫（ブライトン／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
細谷真大（柏レイソル）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
