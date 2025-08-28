ニューイヤー洋楽フェス『rockin’on sonic 2026』が、2026年1月4日に幕張メッセ 国際展示場にて開催。あわせて、第1弾出演アーティストが発表された。

（関連：“日本発音楽フェス”の海外展開はなぜ続く？ 『サマソニ バンコク』『CENTRAL』から考えるアジア市場の可能性）

ヘッドライナーは、PET SHOP BOYSに決定。そのほかにも、UNDERWORLD、KNEECAP、TRAVIS、WOLF ALICEの出演が発表された。現在、チケットのオフィシャル先行（先着）を受付中で、本日8月28日15時よりクリエイティブマン 3Aメンバーズ2次先行、本日18時よりクリエイティブマン モバイル2次先行を開始予定。詳細は公式サイトで確認できる。

同フェスは、ロッキング・オンとクリエイティブマンが開催する洋楽フェス。2つのステージが被りなしで展開し、すべてのアーティストを観ることができるため、巨大フェスとも単独公演とも異なる、1日を通して濃い音楽体験ができるフェスだ。2025年に初開催し、今回で2回目の開催となる。

