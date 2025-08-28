Hey！Say！JUMP、“中島裕翔卒業”最初は戸惑ったけど…活動を応援することに決めた
アイドルグループ・Hey! Say! JUMPの中島裕翔（32歳）が、8月28日、グループからの卒業を発表した。所属事務所の公式サイトでは、グループからファンにメッセージをつづっている。
所属事務所の公式サイトに掲載された「当社専属契約タレント中島裕翔（Hey! Say! JUMP）に関するご報告」では、グループから「突然のご報告となってしまい、心よりお詫び申し上げます」と、メッセージを公開。その全文は次の通り。
突然のご報告となってしまい、心よりお詫び申し上げます。
中島の発表が全てでありますが、僕たちからも思いを伝えさせてください。
Hey! Say! JUMPはデビューして約18年という時間の中で色々なことをみんなで乗り越え、共に考え、家族のような時間を過ごしてきました。
20周年が目前に迫った今、チームとして、ファンの皆様への恩返しや、周年に向け目標にしたいことが具体的になってきました。
打合せを行っている中で、中島から、今後はグループとしての活動ではなく、俳優としての活動に専念したいという思いを受けました。
初めは僕たちも戸惑い、たくさんの話し合いを重ねてまいりましたが、中島のお芝居に対する熱量や、独り立ちしたいという思いに応える形で門出として送り出し、これからの活動を応援することに決めました。
ファンの皆様には、様々な思いを抱かせてしまっていることと思います。
僕たちは前だけを見て、最高の20周年にファンの皆様を連れていきます。
どうかこれからもHey! Say! JUMP、そして中島裕翔を応援していただけたら幸いです。
