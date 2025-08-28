旅行中レンタカーに「飛び石」が！ フロントガラス破損で「2万円」請求されましたが、これって払う必要ありますか？ 自分は悪くないし、保険でカバーされると思うのですが…

自分に過失がなくても自己負担が発生する理由は？

事故などを起こしてレンタカーを傷つけてしまった場合、その修理費用と営業補償金を支払う必要があります。

これは、自分が起こした事故によるものはもちろん、走行中の飛び石によるガラスの破損、当て逃げ被害で修理が必要となった場合も同様です。

レンタカーを借りる際には車両補償付きの保険に加入することが一般的なので、「車を傷つけても保険でなんとかなる」と考える人は多いでしょう。しかし、保険が全ての費用を負担してくれるわけではありません。

まず車両の修理費用に関しては、「免責額」が設定されていることがあるため注意が必要です。免責額とは「保険を使う場合でもこの金額までは自己負担してください」という金額のことです。

例えば免責額が5万円で8万円の修理をした場合、保険で補償されるのは免責額を除いた3万円で、5万円は自己負担となるのです。

また、修理費用とは別に、修理期間中に車両が使えなくなることに対する営業補償が必要で、これにかかる費用をノンオペレーションチャージ（NOC）といいます。自走で店舗に車を返却できた場合は2万円、自走できない場合は5万円を請求されるのが一般的です。

こういった理由から、レンタカーに修理が必要となった場合、自分に責任がなくても数万円の費用負担が必要となる場合があります。



修理発生時の自己負担を減らす方法はある？

自分に責任がない事故での自己負担を減らしたいなら、レンタカーを借りる際に補償内容を手厚くしておきたいところです。

例えば、あるレンタカー会社では以下のような補償プランが用意されています。



・ライトプラン：車両補償の免責額5万円、NOCあり

・スタンダードプラン：車両補償の免責額0円、NOCあり

・フルサポートプラン：車両補償の免責額0円、NOC免除

例えば、7万円の修理が必要となる事故を起こし、自走で返却できたためNOCが2万円だったケースを考えてみましょう。

ライトプランの場合、免責額5万円＋NOC2万円の合計7万円が自己負担となります。自分にまったく責任がない事故としては、大きな負担と言えるでしょう。

スタンダードプランでは免責額がないため、負担はNOCのみの2万円で済みますが、それでも少なくはありません。フルサポートプランに加入していればNOCも免除され、最終的な自己負担は0円となります。

特に友人グループなどで車を借りる際は、費用を誰が負担するかで揉めるリスクもあるため、フルサポートプランのような車両補償の免責額0円、NOC免除のプランを選んでおくほうが安心ではないでしょうか。

なお、前述のレンタカー会社では、スタンダードプランは1日1650円～、フルサポートプランは1日2200円～で加入できるようです。



レンタカーを借りる際は補償内容を必ずチェックしよう！

レンタカーを利用中に飛び石や当て逃げといった不可抗力のトラブルに遭遇しても、車両が損傷すれば費用を請求されるケースがあります。免責額やノンオペレーションチャージ（NOC）といった自己負担が必要となるため、保険に加入しているから安心とは限りません。

こうした出費を抑えるには、あらかじめ補償内容をよく確認し、自分に必要なオプションを選ぶことが重要です。免責やNOCがカバーされる補償プランに加入していれば、万一のトラブルでも費用を抑えられます。

レンタカーを借りる際には、料金や車種だけでなく補償の内容までしっかり確認し、安心してドライブを楽しみましょう。

執筆者 : 浜崎遥翔

2級ファイナンシャル・プランニング技能士