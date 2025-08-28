ロッテリア「芋フェア」開催 サクもちチュロスに安納芋ソースをディップ
ハンバーガーショップ「ロッテリア」は、9月3日から、ロッテリアの「芋フェア」として『紫芋ぱふぇシェーキ』を含む新商品5品を販売する。
『インカのめざめ ポテトフライ』
同店は、代表的な秋の味覚である芋を使用した商品で一足早く秋の訪れを感じられる「芋フェア」を開催する。
『紫芋ぱふぇシェーキ』（390円）は、程よい甘みが特長の紫芋シロップを使用したシェーキに、口当たりなめらかなホイップクリーム、種子島産安納芋を使用した濃厚な甘みが特長の芋ソース、サクサク食感の芋けんぴをトッピングした商品。芋の味わいを存分に楽しめるパフェのようなシェーキに仕上げた。
『おいもパイ』（240円）は、芋の優しい甘みが特長のフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだワンハンドスイーツ。食後のデザートや軽食などに手軽に楽しむことができる。
『ディップチュロ 安納芋ソース』（290円）は、種子島産安納芋を使用した濃厚な甘みが特長のソースをかけたホイップクリームに、サクッともちもち食感のチュロをディップして楽しむスイーツ。
『インカのめざめ ポテトフライ』（390円）は、北海道十勝幕別町産の希少品種「インカのめざめ」を使用したポテトフライ。収穫後約1年間じっくりと熟成させることで、栗のような濃厚な甘みを引き出し、素材の味わいをストレートに堪能できるポテトフライに仕上げた。
※価格は全て税込
