¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒ¤æ¤¦¤«¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢±ð¤ä¤«¤ÊÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ª¡×¾®ÁÒ¤æ¤¦¤«¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥ß¡õ¿åÃå¥¹¥¿¥¤¥ë
¾®ÁÒ¤æ¤¦¤«¤µ¤ó¤Ï¡Ö²Æ¤Î»×¤¤½Ð¡×¡ÖÀÄÅâ¿É»Ò¤¤¤Ä¤â·ã¿É¤ËÅö¤¿¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤Æ8Ëç¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼Ãæ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÇØÃæ¤Î³«¤¤¤¿¹õ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤ä¥Ç¥Ë¥à¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿²ÆÁ´³«¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÍ§¿Í¤é¤È¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö·ã¿ÉÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö·ã¿ÉÎÁÍý¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤è¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¾®ÁÒ¤æ¤¦¤«¤µ¤ó¤Ï¡¢1998Ç¯9·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô½Ð¿È¡£2013Ç¯¤Î¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½Ð¾ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¾®ÁÒÍ¥¹á¡×¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢¤½¤Î¸å¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¡¦¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ø¤È³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¡£2020Ç¯7·î¤ËMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¿åÍËÆü¡×¤ÇÊüÁ÷½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¡Ö¼¤á¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ëÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢·ÝÌ¾¤ò¡Ö¾®ÁÒ¤æ¤¦¤«¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢2021Ç¯¤«¤é³èÆ°¤òµÙ»ß¡£³ÊÆ®²È¤Ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBreakingDown¡×¼ÒÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ëÄ«ÁÒÌ¤Íè¤È¤Î¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢2022Ç¯¤ËÇË¶É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£Æ±»þ´ü¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2025Ç¯7·î¤Ë»¨»ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ëÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£