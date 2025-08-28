人気料理家は「ピーマン」＋「肉1つ」でなに作る？ 本田明子さん、今井亮さん、Mizukiさん、市瀬悦子さん、上島亜紀さんのレシピを大公開！
生はシャキシャキとみずみずしく、加熱すると甘みが増すピーマンは、お肉と相性バツグン。使う食材を最小限にしぼれば、ラク〜におトクにメインのおかずが完成します。
【画像で確認】ピーマンまるごと肉で巻くの!? 食べ応え満点な「まるごとピーマンの肉巻き照り焼き」
今日は人気料理家さんたちに教えてもらった、「ピーマン」＋「肉1つ」で作れるおかずを一挙ご紹介。
炒めものや焼きものは、ざっと火を通してシャキシャキに。煮ものはくったりと煮て、煮汁をたっぷり含ませるのがおいしく仕上げるコツですよ！
■バラ肉の甘みがピーマンと好相性「まるごとピーマンの肉巻き照り焼き」
▷教えてくれたのは…
本田明子さん
東京都出身。料理業(制作・企画)。小林カツ代氏の内弟子一号であり、小林カツ代キッチンスタジオの書籍担当者として200冊近い料理本に携わる。2007年に独立、本田明子キッチン・オフィスを設立し料理家としても活動中。
Instagram @honda_akko
【材料・2人分】
ピーマン…6個
豚バラ薄切り肉…6枚(約150g)
おろしにんにく…少々
・ごま油、みりん、しょうゆ
【作り方】
1. ピーマンは上部5mmを切り落として種を除く(上部はへたを除いて中に詰めても)。豚肉1枚を縦長に広げて手前にピーマン1個をのせ、ぐるぐるときつめに巻く。残りも同様に巻く。
2. フライパンにごま油小さじ1をひいて、1の巻き終わりを下にして並べ、中火にかける。巻き終わりが焼き固まったら、フライパンを揺すって転がしながら全体を焼く。
3. 焼き色がついたら火を止め、出てきた脂を拭き、すき間ににんにくと、みりん、しょうゆ各大さじ1を加える。再び中火にかけ、味をからめる。
（1人分 321kcal、塩分1.4g）
■シャキシャキのピーマンに甘辛にんにく味がからむ「青椒肉絲（チンジャオロースー）」
▷教えてくれたのは…
今井亮さん
料理家。京都の老舗中華料理店で修行を積み、現在は書籍、雑誌、テレビ、料理教室などで活動中。著書に『白飯サラダ』（主婦と生活社）、『そそる！うち中華』（学研プラス）など。
Instagram @ryo.imai1931
【材料・2人分】
豚ロースしょうが焼き用肉…150g
ピーマン…4個
合わせ調味料
・おろしにんにく…小さじ1/2
・酒、しょうゆ、水…各大さじ1
・砂糖…小さじ1
塩、こしょう、片栗粉、ごま油
【作り方】
1. ピーマンは縦半分に切り、縦3mm幅に切る。豚肉は5mm幅に切り、塩、こしょう各少々をふり、片栗粉大さじ1をまぶす。
2. フライパンにごま油大さじ1を中火で熱し、豚肉を約3分炒める。色が変わったらピーマンを加え、約1分炒める。
3. フライパンの手前をあけて、合わせ調味料を入れる。煮立ったら、全体を手早く炒め合わせる。
（1人分 295kcal、塩分1.9g）
■粗くきざんだピーマンが食べ応えあり！「ピーマンつくね」
▷教えてくれたのは…
Mizukiさん
料理研究家。「簡単・時短・節約」「普通のおかずを華やかに」がコンセプト。身近な食材で失敗なく作れるレシピが評判を呼び、雑誌、テレビ、WEBメディアなど、さまざまなジャンルで活躍中。
Instagram @mizuki_31cafe
【材料・2人分】
豚ひき肉…250g
ピーマン…3個
下味
・片栗粉、酒…各大さじ1
・塩…小さじ1/4
・こしょう…少々
ソース
・トマトケチャップ…大さじ2
・みりん、中濃ソース…各大さじ1
サラダ油
【作り方】
1. ピーマンは粗みじん切りにする。ボウルにひき肉、ピーマン、下味を入れ、粘りが出るまで手でよく練り混ぜて、6等分の小判形にする。
2. フライパンに油小さじ1を中火で熱し、１を並べ入れて焼く。しっかりと焼き色がついたら上下を返してふたをし、弱めの中火で約3分蒸し焼きにする。
3. 出てきた脂を拭き取り、ソースの材料を加えて煮からめる。ソースごと器に盛り、好みで粉チーズをかける。
（1人分 384kcal、塩分2.0g）
■とり肉のコクを含んだ甘辛の煮汁が絶妙「手羽中とまるごとピーマンの焼き煮込み」
▷教えてくれたのは…
市瀬悦子さん
フードコーディネーター、料理研究家。食品メーカーの営業から料理の世界へ転身。「おいしくて作りやすい家庭料理」をテーマに、書籍や雑誌、テレビ、メーカー、イベントなどでメニュー開発を手がけている。
Instagram @ichise_etsuko
【材料・2人分】
とり手羽中(半割りにしたもの)…12本(約300g)
ピーマン…6個
煮汁
・酒、しょうゆ、みりん…各大さじ2
・砂糖…大さじ1/2
・水…1/2カップ
サラダ油
【作り方】
1. ピーマンはまるごと手で押しつぶし、裂け目をつける。
2. フライパンに油小さじ1を強めの中火で熱し、手羽中を皮目を下にして入れる。3〜4分焼いたら肉全体の色が変わるまで炒め、フライパンの端に寄せる。あいたところにピーマンを入れ、木べらで押しつけながら約2分焼き、上下を返して約1分焼く。
3. 煮汁の材料を加えて全体をざっと混ぜる。煮立ったら弱火にしてふたをし、約10分煮る。
（1人分 263kcal、塩分2.8g）
■ふんわりと丸めた豚こまがやわらか！「レンチン酢豚」
▷教えてくれたのは…
上島亜紀さん
料理研究家。食育アドバイザーやジュニア・アスリートフードマイスターの資格を持つ。神奈川県の自宅にて料理教室「Cooking Studio A's Table」を主宰。簡単につくれる家庭料理のレシピが人気。
Instagram @kamisimaaki
【材料・2人分】
豚こま切れ肉…200g
ピーマン…3個
甘酢だれ
・トマトケチャップ…大さじ2
・しょうゆ…大さじ1
・砂糖、酢…各大さじ1/2
酒、片栗粉、ごま油
【作り方】
1. 豚肉は大きければキッチンばさみで食べやすく切り、酒大さじ1/2、片栗粉大さじ1を加えて軽くもみ込む。
2. 直径約20cm、高さ5〜6cmの耐熱の器に甘酢だれの材料を入れ、よく混ぜて底面に広げる。１を菜箸で8等分の一口大に軽くまとめ、間隔をあけて並べる。ピーマンは親指でへたを押してへたと種を取り除き、4〜5等分にちぎってのせる。
3. ふんわりとラップをかけ、電子レンジ(600W)で約5分加熱し、そのまま約1分おく。取り出してごま油小さじ1/2を加え、たれをからめながらよく混ぜる。
（1人分 316kcal、塩分2.0g）
※電子レンジは600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
文＝斉藤久美子
