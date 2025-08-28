キンレイ「お水がいらない」シリーズの新商品！飯田商店（神奈川県湯河原町）の醤油らぁ麺が、カドヤ食堂（大阪・西長堀）のワンタン麺が、おウチで食べられる！鍋焼きうどんならコレ！というキンレイの冷凍麺「お水がいらない」シリーズにプレミアムラインが新登場。監修は日本最高峰の2店、飯田商店とカドヤ食堂だ！

日本最高峰の名店の味を温めるだけで食べられる

一度は食べてみたい飯田商店の醤油らぁ麺とカドヤ食堂のワンタン麺。だが大人気ゆえ、入店至難でなかなかその機会もない、多くのラーメン好きに朗報だ！冷凍具付きうどん・ラーメンで売上No.1のキンレイ「お水がいらない」シリーズから、この名店2店のあの味が、冷凍ラーメンとして登場した。鍋で温めるだけで食べられるなんて、最高じゃないか！

お水がいらないプレミアムカドヤ食堂ワンタンめん

お水がいらないプレミアム飯田商店醤油らぁ麺

さっそく試食したところ、未知の美味しさ！キンレイの技術力？職人技？に感動した。神奈川県湯河原の飯田商店本店で、店主ご本人がつくられた一杯を実食した上での感想だから、間違いない！ゼッタイ。信じてください！

『カドヤ食堂』店主の橘和良氏

『飯田商店』店主の飯田将太氏

これが500円くらい（オープン価格なので曖昧な表現ですみません）で食べられるなんて、盆と正月がいっぺんに来ても、ここまでめでたくはないだろう。

8月19日（火）から全国の量販店で発売される。これはもう買って帰るしかない。東と西のラーメン最高峰を家で食べ比べられるなんて、控えめに言って最高だ。

美味しさの秘訣は構造にある

◆お水がいらないプレミアム カドヤ食堂ワンタンめん

日本を代表する関西の名店「カドヤ食堂」の監修商品

お水がいらないプレミアム カドヤ食堂ワンタンめん

＜スープ＞鶏・豚・魚介の素材の旨味・甘みを引き出し、厳選した醤油を合わせた芳醇醤油味

＜麺＞ 北海道産小麦100%使用した、スープとの相性抜群のしなやかな麺

＜具材＞ 皮の食感、具のほどけ度合にまでこだわったワンタン2個とチャーシュー、メンマ、九条ねぎ、のり2枚を盛り付け

規格：494g / 価格：オープン価格

◆お水がいらないプレミアム 飯田商店醤油らぁ麺

日本を代表する関東の名店「飯田商店」の監修商品

お水がいらないプレミアム 飯田商店醤油らぁ麺

＜スープ＞研ぎ澄まされた醤油のキレと鶏油※のリッチな旨味が際立つ琥珀色のスープ

※本製品に使用している油脂のうち動物油脂（鶏油）は57.4%

＜麺＞ 北海道産小麦100%使用した、小麦本来の豊かな甘み・旨味を感じられる麺

＜具材＞ 真空調理したやわらかチャーシュー2枚と九条ねぎ、のり2枚を盛り付け

規格：486g / 価格：オープン価格