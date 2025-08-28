Hey! Say! JUMPの中島裕翔さんがグループを卒業して個人の活動に移ることが、専属契約事務所のSTARTO ENTERTAINMENT社公式サイトより公表されました。卒業の日付はきょう28日となっています。



【写真を見る】【 中島裕翔 】きょう「Hey! Say! JUMP」を卒業 「自立して個人での活動をしていきたい」俳優活動に専念へ 31日「a-nation 2025」は中島さんを除くグループ7人で出演





公式サイトでは「当社専属契約タレント中島裕翔（Hey! Say! JUMP）は、2025年8月28日をもちまして、Hey! Say! JUMPを卒業しますことをご報告申し上げます。」と公表。「Hey! Say! JUMPは今年11月でデビュー18周年を迎えますが、20周年に向けての活動の協議を重ねていく中、中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました。」と経緯を明かしています。







また、中島さん本人も言葉を寄せていて「1人の人間として私には何ができるのか、自分とは何なのかと考えた時に、自分にはお芝居に対する強い思いがありました。その思いがさらに確固たるものとなり、今後は自分の足で立って俳優を主軸に活動したいと決断いたしました。」と心中を明かしています。

公式サイトでは、ファンや関係者への感謝を綴りつつ「中島の今後に関しましては、まずは俳優活動に専念する予定です。」と公表。10月には個人ファンクラブ開設を予定するとともに、「Hey! Say! JUMPが8月31日に出演する「a-nation 2025」は7人での出演予定となります。」と告知しています。









Hey! Say! JUMPもグループとしてのコメントを公表。「中島のお芝居に対する熱量や、独り立ちしたいという思いに応える形で門出として送り出し、これからの活動を応援することに決めました。」「これからもHey! Say! JUMP、そして中島裕翔を応援していただけたら幸いです。」と思いを伝えています。

【担当：芸能情報ステーション】