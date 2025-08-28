【なすが主役の麺もの】具だくさんな汁でいただきます！ 「なすと豚肉のつけうどん」
【画像を見る】豚こま×なすで作るごちそうレシピ！「なすと豚こまだんごのトマト煮」
下ごしらえが簡単ななすは、炒めたり、あえたり、作り置きをしたりと大活躍！
和洋中、エスニックなど、どんな味とも相性抜群のなすの魅力をとことん味わい尽くせる、毎日のお料理に必ず役立つレシピをご紹介します。
■具だくさんな汁で食べる、つけ麺スタイル
なすと豚肉のつけうどん
1人分 568kcal
塩分 3.5g
なす……大2個
豚こま切れ肉……150g
みょうが……2個
冷凍うどん……2玉
めんつゆ（3倍濃縮）……大さじ4
サラダ油
作り方
1 なすは縦半分に切り、1.5cm幅の斜め切りにする。みょうがは八つ割りにする。豚肉は大きければ一口大に切る。
2 フライパンに油大2を中火で熱し、豚肉を入れて強めの中火で約1分炒める。なすを加えて約2分炒め、みょうが、水2カップ、めんつゆを加える。煮立ったらアクと油をすくい取り、約1分煮る。
3 うどんは袋の表示どおりにレンチンし、冷水で洗って水けをきり、器に盛る。2を別の器に盛って添える。
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
料理／重信初江、撮影／郄杉 純
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのなす100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのなす100レシピ』