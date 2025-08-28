なすと豚肉のつけうどん（料理・重信初江、撮影・郄杉 純）


【画像を見る】豚こま×なすで作るごちそうレシピ！「なすと豚こまだんごのトマト煮」

下ごしらえが簡単ななすは、炒めたり、あえたり、作り置きをしたりと大活躍！

和洋中、エスニックなど、どんな味とも相性抜群のなすの魅力をとことん味わい尽くせる、毎日のお料理に必ず役立つレシピをご紹介します。

■具だくさんな汁で食べる、つけ麺スタイル

なすと豚肉のつけうどん

1人分　568kcal

塩分　3.5g

材料（2人分）

なす……大2個

豚こま切れ肉……150g

みょうが……2個

冷凍うどん……2玉

めんつゆ（3倍濃縮）……大さじ4

サラダ油

作り方

1　なすは縦半分に切り、1.5cm幅の斜め切りにする。みょうがは八つ割りにする。豚肉は大きければ一口大に切る。

2　フライパンに油大2を中火で熱し、豚肉を入れて強めの中火で約1分炒める。なすを加えて約2分炒め、みょうが、水2カップ、めんつゆを加える。煮立ったらアクと油をすくい取り、約1分煮る。

3　うどんは袋の表示どおりにレンチンし、冷水で洗って水けをきり、器に盛る。2を別の器に盛って添える。

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

料理／重信初江、撮影／郄杉 純

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのなす100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのなす100レシピ』