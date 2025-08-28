28日に25人のメンバーが発表された

日本サッカー協会（JFA）は8月28日、千葉県内で9月にアメリカで行われる国際親善試合メキシコ戦（日本時間7日／オークランド）アメリカ戦（同10日／コロンバス）に向けたメンバーを発表した。

ファンからは「結構妥当な人選」と反響を呼んでいる。

森保Jは3バックの左を担ってきたDF町田浩樹が今夏ドイツ1部ホッフェンハイムへ移籍をしたが、デビュー戦となった開幕節で負傷交代。前十字靭帯断裂と診断され長期離脱を余儀なくされた。

他にも負傷者が続出しているなかで28日にメンバーが発表された。負傷していたアヤックスの板倉滉は招集され、7月に韓国で行われたE-1選手権からはGK早川友基（鹿島アントラーズ）、GK大迫敬介（サンフレッチェ広島）、DF荒木隼人（サンフレッチェ広島）、DF安藤智哉（アビスパ福岡）、DF望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）、DF長友佑都（FC東京）、FW細谷真大（柏レイソル）の7人が選出された。

他にも三笘薫（ブライトン）や久保建英（レアル・ソシエダ）、堂安律（フランクフルト）ら常連組も招集されており、ファンからは「前線は相変わらず熾烈だ」「W杯にむけてスタート楽しみすぎる」「ワクワクするな！」「怪我大丈夫なのかな？」「4バックの可能性もある？」「純粋なボランチ少し足りないな」と、さまざまなコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）