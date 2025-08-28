女優吉瀬美智子（50）が28日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト出演。ナンパ男を一蹴したエピソードで出演者を盛り上げた。

この日は大の吉瀬ファンの、お笑いトリオ、ぱーてぃーちゃんの信子も出演。吉瀬のイメージについて「ナンパ男を美貌で黙らせてるっぽい」と語ると、「後ろから来たナンパ男に『お姉さん飲みに行こうよ』って声掛けてられて、くるっと振り返った時に『え？ ヤバくね？』みたいな」とやりとりを想像した。また「うちが男だったら余裕で逃げる。釣り合わないもん！」と断言した。

吉瀬は「ありますね」と持っていた丸の札を上げると、スタジオの女性陣から「カッコいい〜！」「フー！」と称賛の声。また「どう考えても若くて違うでしょ？ って思う時に、『あなたが選ぶんじゃなくて、私が選ぶから』」と告げたといい、信子は「カッコいい〜！ こうなりてえ！」と吉瀬の振る舞いに大喜びした。

吉瀬は当時のことを「言っちゃいましたね。飲んでましたけどね」と照れながら回想。ハライチ澤部佑が「ちょっとほろ酔いで」と話すと、「いや、ベロ酔いですね」と訂正して笑った。