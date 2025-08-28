FILAの人気モデル「Echappe」限定カラーMILK TEAが登場

2025年8月28日、ABCマート限定カラー「MILK TEA」がFILAの人気モデル「Echappe」に登場♡秋冬らしいスウェード×メッシュ素材のコンビで、薄底ながらラギッドなアウトソールが特徴のゴープコアスタイルです。韓国のガールズグループaespaのNINGNINGさんを起用したビジュアルムービーも公開され、可愛くも大人っぽいMILK TEAカラーの魅力を存分に楽しめます。

ABCマート限定MILK TEAカラーの魅力

FILA ECHAPPE MS LJ「MILK TEA」（11,000円）は、秋冬らしいスウェード素材と通気性の高いメッシュ素材を組み合わせたアッパーが特徴。

ミルクティーを連想させるやわらかなベージュカラーで、大人かわいく足元を彩ります。サイズは22.0cm～29.0cm（28.5cmを除く）で展開、薄底ながらラギッドなアウトソールで安定感も抜群です。

NINGNINGさんが魅せるビジュアルムービー

ビジュアルムービーでは、aespaのNINGNINGさんがMILK TEAカラーに合わせた大人かわいいY2Kスタイルを披露♡

ポップでレトロなデジタルエフェクトの世界観と、シューズに合わせたスタイリングにも注目。撮影ではプロフェッショナルな表情と自然体の魅力が共存し、見ているだけで心が温かくなる内容です。

MILK TEAカラーで楽しむ秋冬スタイル

NINGNINGさんおすすめのスタイリングは、デニム素材をアクセントにしたスポーツミックススタイル。

冬らしいスノーホワイトPUFFERとの組み合わせも魅力的で、履くだけでコーディネートが華やかに♡ミルクティーのようにホッとするカラーで、毎日の足元に温かみとおしゃれ感をプラスできます。

ABCマート限定FILAで秋冬コーデを楽しもう



FILA ECHAPPE MILK TEA（11,000円）は、ABCマート限定の大人かわいいカラーで登場♡スウェード×メッシュの秋冬仕様とラギッドなアウトソールで履き心地も抜群です。

NINGNINGさんのビジュアルムービーも公開中で、スタイリングの参考に。足元から季節感とおしゃれを楽しみたいあなたにぴったりの一足です♪