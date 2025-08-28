ÊÑ¤ï¤é¤Ì¼ã¤µ¤È¾þ¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¤Î63ºÐà¥È¥ì¥ó¥Ç¥£ÇÐÍ¥á¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¤¤¤¹¤Í¤§¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¡ª¡×
¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é
¡¡¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ·¯¤¬¹¥¤! ¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢1990Ç¯)¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿63ºÐÇÐÍ¥¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡½÷Í¥¤ÎËÜ²¾²°¥æ¥¤¥«(37)¤¬¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö»°É©ÃÏ½ê¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹Sparkle Life¡×(TOKYO FM)¤Ë¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢É÷´Ö¥È¥ª¥ë¡£
¡¡É÷´Ö¤Ï¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¥µ¥ó¥À¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÎÃ¤·¤²¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òËÜ²¾²°¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¤¤¤¹¤Í¤§¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¡ª¡×¡ÖÉ÷´Ö¥È¥ª¥ë¤µ¤óÆ´¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£