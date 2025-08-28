『人生ゲーム』×「ピノ」がコラボ！ パケ2箱で“ピノ万長者”を目指すオリジナルゲームが遊べる
森永乳業のロングセラーブランド「ピノ」シリーズより、国民的盤ゲーム『人生ゲーム』とコラボレーションした商品が、全国で発売される。
【写真】どっちもおいしそう！ 「ピノ アソート（人生ゲームパッケージ）」チョコ＆いちご詳細
■パーツ用と盤面用の2箱が必要
今回登場するのは、パッケージに「ピノ」オリジナルの『人生ゲーム』を作って遊べる専用デザインをあしらったコラボ商品。中身は、バニラ、アーモンド味、チョコを入れた「チョコアソート」と、いちご、いちごミルク、ダブルいちごを詰め合わせた「いちごのアソート」が用意され、いずれも3種の味が各7粒、合計21粒入っている。
本商品は、パーツ（ルーレット、コマ、職業カード、ピノカード）用と盤面用の2箱をそろえるとゲームを楽しむことが可能。
遊び方は、ルーレットを回してマス目を進み、「ピノ」にちなんだオリジナルの出来事を体験しながら、ピノカードを集めて“ピノ万長者”を目指していく。盤面を2箱以上使ってスタートとゴールをつなげ、さらにマスを増やして遊ぶこともできる。
家族や友人と「ピノ」を味わいながら、「ピノ」にちなんだ山あり谷ありのイベントを体験してみるのはいかがだろう。
【写真】どっちもおいしそう！ 「ピノ アソート（人生ゲームパッケージ）」チョコ＆いちご詳細
■パーツ用と盤面用の2箱が必要
今回登場するのは、パッケージに「ピノ」オリジナルの『人生ゲーム』を作って遊べる専用デザインをあしらったコラボ商品。中身は、バニラ、アーモンド味、チョコを入れた「チョコアソート」と、いちご、いちごミルク、ダブルいちごを詰め合わせた「いちごのアソート」が用意され、いずれも3種の味が各7粒、合計21粒入っている。
本商品は、パーツ（ルーレット、コマ、職業カード、ピノカード）用と盤面用の2箱をそろえるとゲームを楽しむことが可能。
遊び方は、ルーレットを回してマス目を進み、「ピノ」にちなんだオリジナルの出来事を体験しながら、ピノカードを集めて“ピノ万長者”を目指していく。盤面を2箱以上使ってスタートとゴールをつなげ、さらにマスを増やして遊ぶこともできる。
家族や友人と「ピノ」を味わいながら、「ピノ」にちなんだ山あり谷ありのイベントを体験してみるのはいかがだろう。