『ONE PIECE』原作者・尾田栄一郎がUSJを訪問！ ルフィのイラスト＆サイン展示も実施
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、8月28日（木）に公式Xを更新。『ONE PIECE』の作者・尾田栄一郎がパークを訪れたことを報告した。
【写真】尾田栄一郎がUSJに残したルフィのイラストとサイン
■パーク内のショップに展示
10月6日（月）までの期間、「ワンピース・プレミアショー 2025」を開催しているユニバーサル・スタジオ・ジャパン。
毎年夏の風物詩として人気の本ショーは、今年は四皇となったルフィ、バギーに加え、麦わらの一味を狙う海軍本部からコビーとヘルメッポ、大将の黄猿、さらに、クロスギルドから、元王下七武海のミホーク、クロコダイルも参戦する大乱戦が巻き起こる。
そして今回、「麦わらの一味の宴レストラン」なども展開されており『ONE PIECE』の世界観が楽しめる本パークに、ついに『ONE PIECE』原作者の尾田栄一郎が来場。
ルフィのイラストとサインを描いた色紙も残していったそうで、パーク内のショップ「ロデオドライブ・スーベニア」に飾られるという。
ファンからは「ぜひ見に行かせていただきます」「色紙拝みに行かなくちゃ！」「貴重なものを展示してくださって感謝です」「写真撮りに行こ!!!」などと驚きと称賛の声が寄せられている。
引用：「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式」X（@USJ_Official）
