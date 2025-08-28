ラブブ新作、8．29発売！ 「可愛すぎる」「種類多すぎる」「絶対買えないよな」SNSで早くも話題
「POP MART」は、8月29日（金）から、ラブブでおなじみの「THE MONSTERS」シリーズの新商品「THE MONSTER PIN FOR LOVE シリーズぬいぐるみペンダント」を発売。AからZまでのアルファベットと記号などが振り分けられた、シークレットを含む全30種類が展開される。SNSでは「可愛すぎる」「種類多すぎる」「絶対買えないよな」と早くも話題だ。
【写真】あなたのイニシャルは何色？ ラブブ新作ぬいぐるみペンダント、ラインナップ一覧
■入店整理券は予約終了
今回発売されるのは、「THE MONSTER PIN FOR LOVE シリーズぬいぐるみペンダント（A-M）」と「THE MONSTER PIN FOR LOVE シリーズ ぬいぐるみペンダント（N-Z）」の2種類の商品。
「アルファベットをAからZまで勉強中」というストーリーで、それぞれがお気に入りの文字を持っていて、秘密を隠しているそうだ。
各商品ノーマル14種＋シークレット1種で、「A-M」では、AからMのアルファベットと「？」とシークレットのハートマークをラインナップ。「N-Z」ではNからZのアルファベットと「＆」とシークレットの「！」のうちいずれか1つが入っている。1箱ずつ購入もできるが、14個入（重複なし）のアソートボックスも用意される。
ストラップ部分にはアルファベット合金キューブが着いており、自由に組み合わせて任意の位置に取り付けることも可能。サイズは10．5cm（ストラップは含まず）で、高さ約14．7cmのiPhone 16と並ぶ大きさだ。
本商品は、オンラインショップで8月29日（金）の11時00分から販売開始。直営店舗では抽選入店整理券の入店開始時刻より発売となる。抽選入店整理券の時間帯でのみ販売し、一般入店時間帯での販売は実施しない。各アソートボックスは、一人1点の購入制限を設ける。
なお、8月29日（金）、8月30日（土）、9月3日（水）の入店整理券の予約はすでに受付終了している。
引用：「POP MART JAPAN」Instagram
