女優の吉瀬美智子（50）が28日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。女優を断念した過去について語った。

番組では吉瀬の俳優人生を年表で紹介。吉瀬は18歳の時に地元福岡でスカウトされモデルデビュー、20歳で上京し俳優に挑戦したものの、方言が抜けず俳優業を断念と紹介された。

その後再びモデルに戻ったというが、その際「共通語の友達と彼氏を作り遊びまくる」と明かされた。

MCの「ハライチ」澤部佑は「方言が抜けず俳優業を断念からつながってます」と背景を説明し、吉瀬も「だから福岡の方と一緒にいたらダメなんですよ、逆に。東京弁というかね」と打ち明けた。

澤部がさらに「この辺の“彼氏を作り遊びまくる”とか、事務所のOKは出たんですか」と心配したが、吉瀬は「“遊びまくる”って私言ったのかな。じゃあ遊びまくるなんでしょうね。若い時だからね」とあっさりと笑顔で認めた。

そうして28歳の時にはTBS「噂の！東京マガジン」のアシスタントに就任。俳優業を再開したと明かされた。

俳優業を再開したきっかけについては「もう方言も抜けたかな、遊びまくったしみたいな」と吉瀬。「だったらもう1回リベンジしてみようかなみたいな。逃げ出した感じになっちゃってたんで。ここからもう1回トライして」と続けた。

「もう30だから遅いのよね」とも話したが、「だからキャッチコピーを32歳の新人ってつけてもらったの。社長に。そうすると、“すみません、新人なんで”って言えてごまかせた」と笑ってみせた。