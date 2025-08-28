◇ナ・リーグ ドジャース5―1レッズ（2025年8月27日 ロサンゼルス）

ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠でのレッズ戦に逆転勝利。連勝を4まで伸ばし、レッズ相手に今季初スイープを飾った。

投げては先発・大谷が5回1失点と力投し、2023年8月9日のジャイアンツ戦以来、749日ぶり勝利。打っては1点を追う4回にE・ヘルナンデス、ラッシングの適時打で4点を奪って逆転に成功。8回には不振にあえぐコンフォートにも10号ソロが飛び出した。

ロバーツ監督は試合後、「キケの2ストライクからの大きな一打で2点入ったのは大きかった」と4回に1ボール2ストライクからチェンジアップを中前に運び、逆転打を打ったE・ヘルナンデスを評価。「アンディ（パヘス）もカウントが悪くなりながら右方向へ打ち返した。さらに後半にはホームランも出て追加点につながった。四球も取れて、全体的にとても良い攻撃ができました」と打線のつながりに安堵した。

また、「相手のロドロは素晴らしい投手ですが、最初は影響もあって攻めあぐねました。それでも粘って得点できたのは大きいし、3連勝できたのは今季初めてなので価値ある勝利です」と今季一度も3連戦3連敗がなかったレッズ相手のスイープに喜びもひとしおとうなずいた。