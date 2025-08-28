「このメンバーの中にいるのは凄い」「ジャメは選ばれなかったか」E-1から生き残りは？ 日本代表メンバーが大反響！海外組の主力と融合
日本サッカー協会が８月28日、アメリカ遠征の国際親善試合２連戦に臨む日本代表メンバーを発表した。森保ジャパンは９月６日にメキシコ代表（オークランド）、同９日にアメリカ代表（コロンバス）と対戦する。
直近のE-1選手権からは大迫敬介（サンフレッチェ広島）、早川友基（鹿島アントラーズ）、長友佑都（FC東京）、荒木隼人（サンフレッチェ広島）、安藤智哉（アビスパ福岡）、細谷真大（柏レイソル）、望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）が引き続き選出された。
一方、同大会で得点王とMVPに輝いたジャーメイン良（広島）、ゲームキャプテンとして際立つ活躍を見せた相馬勇紀らは選外となった。
この発表を受け、反応は様々。SNS上は数多くのコメントで溢れている。
「E-1の時とは雰囲気が違うだろうけど安藤なら呑まれずに自分を出せるだろう」
「福岡の誇り！」
「怪我人が続出してるのを考慮しても、このメンバーの中に安藤がいるのは凄い」
「ここまで怪我人が多いとE-1やってて良かったと思える」
「荒木、安藤が本物のA代表入り！そして早川、細谷も！結果残してきてください！」
「望月嬉しい」
「早川めっちゃ楽しみ！！ジャメは選ばれなかったか」
「Ｅ-1で活躍したジャーメインと相馬が選ばれてないのは少し悔しい」
「まずはリーグ戦でアピールですね！週末が楽しみ」
国内組で臨んだE-1を経て、今回の９月シリーズで海外組の主力が合流。来夏の北中米ワールドカップに向けて、サバイバルレースはより熱を帯びていく。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
