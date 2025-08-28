◇ナ・リーグ ドジャース5―1レッズ（2025年8月26日 ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が27日（日本時間28日）のレッズ戦後の会見で、749日ぶり勝利投手となった大谷翔平投手（31）について語った。大谷は「1番・投手兼DH」で出場。5回2安打1失点、復帰後最多の毎回9奪三振と好投し、2023年8月9日（同10日）のジャイアンツ戦以来の白星を手にした。

投手復帰後最多の87球。指揮官は大谷の熱投を称えた。「今夜は彼が自分を取り戻したように感じました。序盤は試運転のように波に乗るまで少し時間がかかりましたが、今夜はしっかり集中して、いくつか課題を克服し、良いリズムに入ることができたと思います」。

大谷が投じた87球のうち、最も多かった球種はカーブで26％の23球。スプリットも13％の11球で、ともに球数、割合とも今季最多だった。直球は17％の15球で、今季最も少ない割合。徹底的に緩急をつける投球内容について「彼の特別さを示しています。5番目の球種であっても、ここまで使えるのは驚異的です。しかも左右だけでなく、前後の緩急を使えるカーブなので、速球とのコンビネーションで打者を惑わせられる」と認めた。

次回登板は9月3日（同4日）のパイレーツ戦あたりを予定する。「100マイルを出す力もあるけど、全ての球種を使えるようになった。球数は序盤で多くなったけれど、5回まで投げ切ったのは大きな成果です。彼は調子が良ければ4〜5種類の球をコマンドできます。打者を3巡するためには球種や配球を変える必要があるので、その点は強みです。今日90球で5回まで投げられたのは良い目安です」と期待値はさらに高くなった。

大谷が挙げたドジャース移籍後初めての勝利。指揮官は「ショウヘイのことを本当にうれしく思います。球数の関係で、あと一人で交代というところだったので、勝ち投手の権利を得られたのは良かった。彼のためにも、チームのためにも、大きな勝利でした」と満足げに振り返った。