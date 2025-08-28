「これが普通のことだとは思っていません」日本代表選出の“鉄人”長友佑都が決意「選んでいただいたからには…」
日本サッカー協会は８月28日、アメリカ遠征の国際親善試合２連戦に臨む、日本代表メンバー25人を発表。選出されたFC東京のDF長友佑都が、クラブを通じてコメントした。
森保ジャパンは９月６日にメキシコ代表、同９日にアメリカ代表と対戦。38歳のベテランSBはFC東京の公式サイトで、「今回も日本代表に選出していただき、身が引き締まる想いです」と切り出し、こう意気込んだ。
「継続して選んでいただいていますが、これが普通のことだとは思っていません。選んでいただいたからには、来年のワールドカップをしっかりと見据えて、自分たちの現在地を確認し、また自分がチームに還元できることはすべてやりたいと思います。
昨日、東京は天皇杯で厳しい戦いのなかで逆転勝利することができました。良い流れを持ってアメリカへ発ちたいと思います。そして、得てきたものを東京の勝利へとつなげられるように取り組んできます。引き続き応援をお願いします」
長年にわたって日の丸を背負ってきた“鉄人”の出場はあるか。北中米ワールドカップに向けた最高の予行演習となるアメリカ遠征での戦いに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
