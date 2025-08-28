Hey！Say！JUMPの中島裕翔（32）がきょう28日をもってグループを卒業することが所属するSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで発表された。事務所は退所せず、俳優として活動する。グループの出演が発表されている31日の野外音楽祭「a―nation」は出演せず、グループは7人体制でパフォーマンスを披露する。これを受けファンからはさまざまな声が寄せられている。

中島は07年にHey！Say！JUMPとしてデビュー。俳優やモデルとしてもマルチに活躍してきた。今回の卒業は「中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました」とし今後の予定については「まずは俳優活動に専念する」としている。

SNS上では「中島裕翔さんがHey! Say! JUMPを離れるの衝撃…」「本日付けってなかなかハード」「卒業にも驚きだけど、事後報告パターンなのにも驚きだよ…」「急すぎてびっくり」「え、昨日のJUMPの番組普通に出てた…あの楽しそうな光景もう見られないのか…」「マジ？え？卒業するの！？」と、さまざまなコメントが寄せられた。Xでは「中島裕翔」がトレンド入りするなど、衝撃の大きさを物語った。

中島は俳優として繊細な演技が高く評価されている。フジテレビドラマ「樹内ディソナンス」映画「＃マンホール」など多くの作品で主演。NHKドラマ「大奥」や映画「366日」など話題作にも出演してきた。

グループでは21年4月に岡本圭人（32）が脱退し、現在は俳優業を中心に活動している。