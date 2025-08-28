一緒におでかけしたり、おうちで遊んだり、「あなただけのぬい活」に寄り添う！バンダイナムコヌイ『ぬいコレ』
バンダイナムコヌイは、同社のオリジナルブランド群をBandai Namco Nui Collection 『ぬいコレ』として、同社3回目の出展となる、「東京おもちゃショー2025」バンダイナムコヌイブースで初お披露！
バンダイナムコヌイは、同社のオリジナルブランド群をBandai Namco Nui Collection 『ぬいコレ』として、同社3回目の出展となる、「東京おもちゃショー2025」バンダイナムコヌイブースで初お披露されました！
ブースはまさにいま世界で流行しているたまごっちのぷりぬい超BIGと、世界にかわいいを届けるぬいコレのハート形ロゴが目印です。
国内外で展開する『ぬいコレ』は、一緒におでかけしたり、おうちで遊んだり、身に着けたり、「あなただけのぬい活」に寄り添い、日常を楽しく豊かに彩る商品展開が行われます☆
【東京おもちゃショー2025概要】
名称：東京おもちゃショー2025 INTERNATIONAL TOKYO TOY SHOW 2025
会期：商談見本市(ビジネスデー)
2025年8月28日(木) 10:00〜17:30
2025年8月29日(金) 9:30〜17:00
一般公開(パブリックデー)
2025年8月30日(土) 9:00〜17:00
2025年8月31日(日) 9:00〜16:00
会場：東京ビッグサイト西1〜4ホール【バンダイナムコヌイブースは西2ホール】
(東京都江東区有明3-11-1)
■『ぬいコレ』とは”もっとカワイイを世界にお届け！”をテーマにぬい活を豊かにするオリジナルブランド群
バンダイナムコヌイとして屋号を新たに鋭意企画開発してきましたオリジナルブランド群を総称するのが『ぬいコレ』となります。
ブランドロゴは”もっとカワイイを世界にお届け!”をテーマにしたデザインで、順次商品の紙タグにも掲載していきます。
(C)Bandai Namco Nui Inc. 2025
■ぬい活シーンの多様化に合わせ成長してきた『ぬいコレ』の個性豊かなオリジナルブランド群9種の紹介
(1) Chibiぬいは持ち運びやすいサイズで、かつ精巧で存在感があり、キャラクターを忠実に再現したぬいぐるみ。
(左) Chibiぬいロゴ (右) 仮面ライダーゼッツ Chibiぬいぐるみ 商品画像
●仮面ライダーゼッツ Chibiぬいぐるみ 商品情報
価格 ：2,420円(税10％込)
商品サイズ：座りサイズ 高さ14cm
予約受付中 2025年9月発売予定
(2) ぷりぬいは、かわいくディフォルメをしたぬいぐるみ。
極小から特大サイズまで様々なバリエーションが人気。
ボール型のぽんぽんも新登場。
(左) ぷりぬいロゴ (右) メロとタビ ぷりぬい 商品画像
●メロとタビ ぷりぬい 商品情報
種類 ：メロ、タビ
価格 ：各2,750円(税10％込)
商品サイズ：メロ 全長約17cm、タビ 全長18.5cm
予約受付中 2025年11月発売予定
(左) ぷりぬい超BIGロゴ (右) 商品画像
●たまごっち ぷりぬい超BIG 商品情報
種類 ：まめっち
商品サイズ：約W74*D45*H100cm
(左) ぷりぬいぽんぽんロゴ (右) いないいないばあっ！ ぷりぬいぽんぽん 商品画像
●いないいないばあっ！ ぷりぬいぽんぽん 商品情報
種類 ：ワンワン
価格 ：2,420円(税10％込)
商品サイズ：全長約16cm
予約販売中
(3) ぬいピンは、ぷっくりアップリケ刺繍のピン。
(左) ぬいピンロゴ (右) メロとタビ ぬいピン 商品画像
●メロとタビ ぬいピン 商品情報
単品(ランダム)価格 ：1,100円(税10％込)
コンプリートBOX価格：13,200円(税10％込)
商品サイズ ：約H55mm〜95mm
予約受付中
(4) ぺったんぬいは、ぺったんとしたぬいぐるみにカラビナとファスナーがついたぬいぐるみ。
(左) ぺったんぬいロゴ (中・右)商品画像
●メロとタビ ぺったんぬい 商品情報
種類 ：メロ、タビ
価格 ：各2,530円(税10％込)
商品サイズ：メロ 全長約18cm、タビ 全長22.5cm
予約受付中
(5) ミニミニChibiぬいぐるみマスコットは、小さいマスコットシリーズ。
クローズドボックスで展開。
(左) ミニミニChibiぬいぐるみマスコットロゴ (右) たまごっち ミニミニChibiぬいぐるみマスコット 商品画像
●たまごっち ミニミニChibiぬいぐるみマスコット 商品情報
単品(ランダム)価格 ：990円(税10％込)
コンプリートBOX価格：7,920円(税10％込)
商品サイズ ：約H80mm
10月再販予定
(6) ぬいもーしょんずは、ポーズがとれるぬいぐるみ。
(左) ぬいもーしょんずロゴ (右) TVアニメ『ダンダダン』 ぬいもーしょんず ターボババア(招き猫) 商品画像
●TVアニメ『ダンダダン』 ぬいもーしょんず 商品情報
種類 ：ターボババア(招き猫)
価格 ：7,590円(税10％込)
商品サイズ：全長約50cm
予約受付中
(7) ECOぬいは、リサイクル素材を使用したサステナブルなぬいぐるみ。
(左) ECOぬいロゴ (右) たまごっち ECOぬい 商品画像
●たまごっち ECOぬい 商品情報
種類 ：まめっち
価格 ：2,860円(税10％込)
商品サイズ：全長約19cm
発売中
(8) Chibiぬいのでこれーしょんは、「あなたのぬいぐるみをもっと可愛く、楽しく」する着せ替えアイテムシリーズ。
(左上) Chibiぬいのでこれーしょんロゴ (その他) 商品画像 (右下) 使用シーン
●Chibiぬいのでこれーしょん 商品情報
種類 ：キツネ、オオカミ、ハチ、スイーツ、など全100種以上
価格 ：1,078円〜2,640円(税10％込)
商品サイズ：全長約18.5cm〜
発売中
(9) ぬいコロは、コロコロしているお手玉サイズの、キャラクターのフェイスをデフォルメしたぬいぐるみ。
(左) ぬいコロロゴ (右) ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ぬいコロ 商品画像
●ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ぬいコロ
単品(ランダム)価格 ：1,100円(税10％込)
コンプリートBOX価格：6,600円(税10％込)
商品サイズ ：約H55mm
12月発売予定
