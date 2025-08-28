赤沢経済再生相は２８日、日米の関税合意を巡り、同日から３０日に予定していた訪米を取りやめた。

日米両政府が７月に合意した５５００億ドル（約８０兆円）の対米投資に関し共同文書の作成などを行う方向だったが、事務方による事前協議が間に合わなかったためだ。

林官房長官は２８日午前の記者会見で「米側との調整の中で事務的に議論する必要があることが判明した」と説明した。次回の訪米日程は決まっておらず、林氏は「事務レベルで協議を続けていく」と述べた。

赤沢氏は２８日午前に羽田空港から民間機で出発する予定だったが搭乗しなかった。

日米の関税合意を巡っては、対米投資について双方の公表内容に食い違いがあった。自動車関税の引き下げがいまだに実施されていないほか、相互関税も特例措置の対象に日本が含まれず、一部で合意内容よりも高い税率が課せられている。

赤沢氏は１０回目となる訪米で共同文書の作成に向けた閣僚級協議を行う方向だったほか、相互関税に関する大統領令の修正や、自動車・自動車部品の関税を引き下げる大統領令の発出を米側に申し入れる予定だった。

日本政府はこれまで、共同文書を作成することに否定的な考えを示していたが、米側が求める文書の作成に応じることで、早期の関税引き下げにつなげる狙いがあったとみられる。

訪米の取りやめが急きょ決まり、調整不足が露呈したことから、石破政権への批判が強まる可能性もある。