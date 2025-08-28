全国の“ごはんのお供”が大集結！ふるさと納税のお礼品を試せるポップアップストアが9月1日まで横浜で開催中
ふるさと納税のお礼品を試しやすい1点から手に取れるポップアップストア「JIMOTO交差店×さとふる」が、神奈川・横浜にある「MEGAドン・キホーテ港山下総本店」で2025年9月1日(月)まで開催中。
【写真】全国各地の名産品を活かしたご飯のお供がそろう
地域産品の魅力発信を目的に実施されているこのポップアップストア。第一弾のテーマは“米好きに捧ぐ ごはんのお供”となっている。
■気になるお礼品がちょっとずつ買える！
ストア内には、北海道鹿部町の「紅鮭ほぐし」、神奈川県横須賀市の「横須賀コロッケ」、奈良県奈良市の「和風らー油 べっぴん奈良漬」、島根県浜田市の「のどぐろ干物缶詰」、宮崎県三股町の「うまか醤油たくあん」など、各地の自慢のご飯のお供が勢ぞろい。
通常、ふるさと納税のお礼品は大容量のものやセット販売が多いが、ここでは1点から気軽に購入できる。そのため、すでにふるさと納税をしている人も、気になっていたお礼品を試すきっかけに。価格帯も195円〜5500円と幅広く、お土産にもぴったりだ。
また、店内のPOPや動画から「さとふる」のサイトにアクセスでき、買い物中にふるさと納税に関する情報をチェックできるのもポイント。ドン・キホーテでの買い物ついでに、見て、食べて、知ることで、ふるさと納税をより身近に感じられるはずだ。
第一弾の開催は9月1日(月)まで。9月以降は、“スタミナつけよう 肉祭り！”をテーマにした第二弾が控えているそうだ。バテやすい今の時季だからこそ、各地の魅力が詰まった商品を購入して、食生活を整えてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
