大人気スマホゲーム「Pokémon GO」のリアルイベントが、県内で開催されることになりました。

記者会見には、“ワイルドすぎる”ゲストも登場し、会場を盛り上げました。

（お笑い芸人 スギちゃん）

「3匹のポケモンが入場だゼ～。偉いスタッフから飲み会の誘いがあったけれど、PokémonGOがしたくて断った。ワイルドだろ～」

記者会見に登場したのは、Pokémon GOの熱狂的なファンだというお笑い芸人のスギちゃんです。

（スギちゃん）

「“ワイルドエリア”ということで、相当なワイルドなことが起きる。みんなにもワイルドを体感してもらって、楽しんでほしいと思っているゼ～」

世界190か国でプレイされている大人気スマホゲーム「Pokémon GO」。

長崎市で11月7日～9日までの3日間、リアルイベント「PokémonGOワイルドエリア」が開催されることになりました。

位置情報を活用して街を散策し、ポケモンを捕まえたり、バトルさせたりできるイベントで、福岡県で去年開催された際には、世界各国から約3万6000人が訪れ、42億円以上の経済効果をもたらしたということです。

「PokémonGOワイルドエリア:長崎」では、長崎水辺の森公園やJR長崎駅前などにブースを用意。

まちを観光しながら、イベント限定のレアポケモンも捕まえることができます。

（ナイアンティック 河村 悠生 シニアマネージャー）

「長崎の地に来てもらって、長崎の魅力をPokémonGOを通じて体験していただきたい」

チケットは28日から公式サイトで販売されています。

（スギちゃん）

「最高にワイルドだ！まってるゼ～」