　日本サッカー協会(JFA)は28日、9月のアメリカ遠征2試合に臨む日本代表メンバー25人を発表した。主力組の守備陣に負傷者が相次いでいる中、7月のEAFF E-1選手権に出場していたDF荒木隼人(広島)、DF安藤智哉(福岡)、DF望月ヘンリー海輝(町田)が抜擢された。

　6月に招集されていなかった主力のDF板倉滉(アヤックス)、MF伊東純也(ゲンク)、MF南野拓実(モナコ)、MF三笘薫(ブライトン)、MF堂安律(フランクフルト)、FW小川航基(NECナイメヘン)、FW前田大然(セルティック)、FW上田綺世(フェイエノールト)が復帰した。

　一方、負傷離脱が続いているDF冨安健洋(無所属)とDF伊藤洋輝(バイエルン)に加え、新シーズンで負傷したDF町田浩樹(ホッフェンハイム)、DF高井幸大(トッテナム)、MF守田英正(スポルティング)、MF鎌田大地(クリスタル・パレス)、MF田中碧(リーズ)が招集外。所属先で実戦から離れているMF中村敬斗(スタッド・ランス)も招集が見送られた。

　なお、これまでの活動では一貫して27人を招集していたが、今回は25人の招集。森保一監督によると「ケガやコンディションを見極める」ためだといい、「これからの試合を見て、最終的に最低でも一人は増やそうと思っている」と追加招集の意向を明言した。

　日本代表は6日午後7時(日本時間7日午前11時)、アメリカ西海岸のオークランドでメキシコ代表と対戦。その後、中東部のコロンバスに移動し、9日午後7時37分(日本時間10日午前8時37分)にアメリカ代表と対戦する。

　約2年間にわたって続いたアジアとの戦いを経て、23年10月以来となる他大陸との国際Aマッチ。森保ジャパンとして初めて乗り込むW杯開催地で、残り10か月を切った本大会に向けてのテストマッチがいよいよ始まる。

■スタッフ

▽監督

森保一

▽コーチ

名波浩

齊藤俊秀

前田遼一

長谷部誠

▽GKコーチ

下田崇

▽フィジカルコーチ

松本良一

▽テクニカルスタッフ

寺門大輔

中下征樹

若林大智

渡邉秀朗

■選手

▽GK

早川友基(鹿島)

大迫敬介(広島)

鈴木彩艶(パルマ)

▽DF

長友佑都(FC東京)

荒木隼人(広島)

板倉滉(アヤックス)

渡辺剛(フェイエノールト)

安藤智哉(福岡)

瀬古歩夢(ル・アーブル)

関根大輝(スタッド・ランス)

▽MF/FW

遠藤航(リバプール)

伊東純也(ゲンク)

南野拓実(モナコ)

三笘薫(ブライトン)

小川航基(NECナイメヘン)

前田大然(セルティック)

堂安律(フランクフルト)

上田綺世(フェイエノールト)

町野修斗(ボルシアMG)

佐野海舟(マインツ)

久保建英(ソシエダ)

細谷真大(柏)

望月ヘンリー海輝(町田)

鈴木唯人(フライブルク)

藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)

(取材・文　竹内達也)