9月日本代表メンバー発表!! 三笘、堂安ら復帰でE-1組から荒木、安藤、望月ヘンリー抜擢
日本サッカー協会(JFA)は28日、9月のアメリカ遠征2試合に臨む日本代表メンバー25人を発表した。主力組の守備陣に負傷者が相次いでいる中、7月のEAFF E-1選手権に出場していたDF荒木隼人(広島)、DF安藤智哉(福岡)、DF望月ヘンリー海輝(町田)が抜擢された。
6月に招集されていなかった主力のDF板倉滉(アヤックス)、MF伊東純也(ゲンク)、MF南野拓実(モナコ)、MF三笘薫(ブライトン)、MF堂安律(フランクフルト)、FW小川航基(NECナイメヘン)、FW前田大然(セルティック)、FW上田綺世(フェイエノールト)が復帰した。
一方、負傷離脱が続いているDF冨安健洋(無所属)とDF伊藤洋輝(バイエルン)に加え、新シーズンで負傷したDF町田浩樹(ホッフェンハイム)、DF高井幸大(トッテナム)、MF守田英正(スポルティング)、MF鎌田大地(クリスタル・パレス)、MF田中碧(リーズ)が招集外。所属先で実戦から離れているMF中村敬斗(スタッド・ランス)も招集が見送られた。
なお、これまでの活動では一貫して27人を招集していたが、今回は25人の招集。森保一監督によると「ケガやコンディションを見極める」ためだといい、「これからの試合を見て、最終的に最低でも一人は増やそうと思っている」と追加招集の意向を明言した。
日本代表は6日午後7時(日本時間7日午前11時)、アメリカ西海岸のオークランドでメキシコ代表と対戦。その後、中東部のコロンバスに移動し、9日午後7時37分(日本時間10日午前8時37分)にアメリカ代表と対戦する。
約2年間にわたって続いたアジアとの戦いを経て、23年10月以来となる他大陸との国際Aマッチ。森保ジャパンとして初めて乗り込むW杯開催地で、残り10か月を切った本大会に向けてのテストマッチがいよいよ始まる。
■スタッフ
▽監督
森保一
▽コーチ
名波浩
齊藤俊秀
前田遼一
長谷部誠
▽GKコーチ
下田崇
▽フィジカルコーチ
松本良一
▽テクニカルスタッフ
寺門大輔
中下征樹
若林大智
渡邉秀朗
■選手
▽GK
早川友基(鹿島)
大迫敬介(広島)
鈴木彩艶(パルマ)
▽DF
長友佑都(FC東京)
荒木隼人(広島)
板倉滉(アヤックス)
渡辺剛(フェイエノールト)
安藤智哉(福岡)
瀬古歩夢(ル・アーブル)
関根大輝(スタッド・ランス)
▽MF/FW
遠藤航(リバプール)
伊東純也(ゲンク)
南野拓実(モナコ)
三笘薫(ブライトン)
小川航基(NECナイメヘン)
前田大然(セルティック)
堂安律(フランクフルト)
上田綺世(フェイエノールト)
町野修斗(ボルシアMG)
佐野海舟(マインツ)
久保建英(ソシエダ)
細谷真大(柏)
望月ヘンリー海輝(町田)
鈴木唯人(フライブルク)
藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)
(取材・文 竹内達也)
