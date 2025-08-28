W杯欧州予選に向けたフランス代表メンバー発表! 来月にウクライナ&アイスランドと対戦
フランスサッカー連盟(FFF)は27日、9月の北中米ワールドカップ欧州予選2試合に向けたフランス代表メンバー23名を発表した。
キャプテンのFWキリアン・ムバッペ(R・マドリー)をはじめ、FWウスマン・デンベレ(パリSG)やFWマイケル・オリーズ(バイエルン)など主力が名を連ねている。
フランスは欧州予選でグループDに入り、9月5日の第1節でウクライナ代表とのアウェー戦に臨む。その後、同9日の第2節でアイスランド代表をホームに迎える。
以下、招集メンバー
▽GK
リュカ・シュバリエ(パリSG)
マイク・メニャン(ミラン)
ブリス・サンバ(レンヌ)
▽DF
リュカ・ディーニュ(アストン・ビラ)
マロ・グスト(チェルシー)
リュカ・エルナンデス(パリSG)
テオ・エルナンデス(アルヒラル)
イブラヒマ・コナテ(リバプール)
ジュール・クンデ(バルセロナ)
ウィリアン・サリバ(アーセナル)
ダヨ・ウパメカノ(バイエルン)
▽MF
デジレ・ドゥエ(パリSG)
クアディオ・コネ(ローマ)
アドリアン・ラビオ(マルセイユ)
オーレリアン・チュアメニ(R・マドリー)
ケフレン・テュラム(ユベントス)
▽FW
マグネス・アクリウシェ(モナコ)
ブラッドリー・バルコラ(パリSG)
ラヤン・シェルキ(マンチェスター・C)
ウスマン・デンベレ(パリSG)
キリアン・ムバッペ(R・マドリー)
マイケル・オリーズ(バイエルン)
マルクス・テュラム(インテル)
