　フランスサッカー連盟(FFF)は27日、9月の北中米ワールドカップ欧州予選2試合に向けたフランス代表メンバー23名を発表した。

　キャプテンのFWキリアン・ムバッペ(R・マドリー)をはじめ、FWウスマン・デンベレ(パリSG)やFWマイケル・オリーズ(バイエルン)など主力が名を連ねている。

　フランスは欧州予選でグループDに入り、9月5日の第1節でウクライナ代表とのアウェー戦に臨む。その後、同9日の第2節でアイスランド代表をホームに迎える。

以下、招集メンバー

▽GK

リュカ・シュバリエ(パリSG)

マイク・メニャン(ミラン)

ブリス・サンバ(レンヌ)

▽DF

リュカ・ディーニュ(アストン・ビラ)

マロ・グスト(チェルシー)

リュカ・エルナンデス(パリSG)

テオ・エルナンデス(アルヒラル)

イブラヒマ・コナテ(リバプール)

ジュール・クンデ(バルセロナ)

ウィリアン・サリバ(アーセナル)

ダヨ・ウパメカノ(バイエルン)

▽MF

デジレ・ドゥエ(パリSG)

クアディオ・コネ(ローマ)

アドリアン・ラビオ(マルセイユ)

オーレリアン・チュアメニ(R・マドリー)

ケフレン・テュラム(ユベントス)

▽FW

マグネス・アクリウシェ(モナコ)

ブラッドリー・バルコラ(パリSG)

ラヤン・シェルキ(マンチェスター・C)

ウスマン・デンベレ(パリSG)

キリアン・ムバッペ(R・マドリー)

マイケル・オリーズ(バイエルン)

マルクス・テュラム(インテル)