Hey! Say! JUMP卒業の中島裕翔、31日開催「a-nation」は欠席 7人で出演へ
【モデルプレス＝2025/08/28】Hey! Say! JUMPの中島裕翔が8月28日、同日をもってグループから卒業することを発表。これに伴い、8月31日に出演予定だった音楽イベント「a-nation 2025」を欠席することが伝えられた。
【写真】中島裕翔、実弟との2ショット
同日、中島は公式サイトにてグループからの卒業を発表。同グループは8月31日に東京・味の素スタジアムにて開催される「a-nation 2025」への出演が発表されていたが、「中島は本日をもって卒業となりますのでHey! Say! JUMPが8月31日に出演する『a-nation 2025』は7人での出演予定となります」と伝えられた。（modelpress編集部）
情報：STARTO ENTERTAINMENT
https://starto.jp/s/p/news/detail/11401?ima=0526&artist=
【Not Sponsored 記事】
◆中島裕翔、31日開催「a-nation」欠席へ
