【略歴】Hey! Say! JUMP卒業の中島裕翔、俳優・モデル…多岐にわたる分野で活躍 英語も操るグローバルな才能
【モデルプレス＝2025/08/28】Hey! Say! JUMPの中島裕翔が、8月28日をもってグループを卒業することが、公式サイトにて発表された。ここでは中島の略歴をまとめる。
【写真】中島裕翔、実弟との2ショット
中島は1993年8月10日生まれ、東京都出身。2004年に事務所に入所し、ジュニア内ユニットのJ.J. ExpressやTap Kidsなどのメンバーとして活動。その後、2007年に期間限定ユニットのHey! Say! 7のメンバーに選ばれ、同年9月にHey! Say! JUMPが結成。メンバーとしてCDデビューを果たした。
Hey! Say! JUMPと並行して、2014年にはドラマ「水球ヤンキース」（フジテレビ）で連続ドラマ単独初主演、2016年には映画「ピンクとグレー」で映画初主演、2019年には舞台「WILD」で舞台初主演を務めた。その後も、ドラマ「刑事バレリーノ」（日本テレビ）、「HOPE〜期待ゼロの新入社員〜」（フジテレビ）や「純愛ディソナンス」（フジテレビ）、映画「＃マンホール」など、数々の作品に出演し、自然な演技力が評価されている。2025年にはドラマ「秘密〜THE TOP SECRET〜」（関西テレビ）、「ゴールドサンセット」（WOWOW）、映画「366日」、舞台「みんな鳥になって」とフィールドを問わず、出演作が多数ある。
また、180cmの高身長を活かしファッションモデルとしても活躍しており、2012年から雑誌「FINEBOYS」（日之出出版）、2017年からは雑誌「メンズノンノ」（集英社）のレギュラーモデルを長年務め、「メンズノンノ」は2025年12月号をもって卒業する。「ベストジーニスト」では3年連続で一般選出部門の1位を獲得し、殿堂入りを果たす。2023年にベルリン国際映画祭に出席した際には英語でスピーチを行うなど、海外活動を視野に英語勉強にも力を入れており、音楽、俳優、モデルと多岐にわたる分野で活躍し、幅広い層から支持を集めている。
中島は、8月28日をもってグループを卒業。所属事務所は「今年11月でデビュー18周年を迎えますが、20周年に向けての活動の協議を重ねていく中、中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました」とし、今後については「まずは俳優活動に専念する予定」と伝えている。（modelpress編集部）
