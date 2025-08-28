田中美久、胸元大胆な姿に反響「眼福」「可愛すぎて目の癒し」
【モデルプレス＝2025/08/28】元HKT48で女優の田中美久が27日、自身のInstagramを更新。胸元を大胆に開けたコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】田中美久、美谷間くっきり大胆な姿
田中は、自身のファンクラブ関連グッズの撮影オフショットを公開。麦わら帽子を被り、胸元を大胆に開けた黒のオフショルダー水着にベージュのスカートを合わせたショットや、黒のリボンが印象的なガーリーなベージュドレス姿などを載せている。
この投稿に、ファンからは「眼福」「可愛すぎて目の癒し」「どれも魅力的」「どのコーデも似合ってる」「やっぱり最強」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
