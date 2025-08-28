Hey! Say! JUMP、中島裕翔のグループ卒業にコメント「初めは僕たちも戸惑い、たくさんの話し合いを重ねてまいりました」
【モデルプレス＝2025/08/28】Hey! Say! JUMPの中島裕翔が8月28日、所属事務所の公式サイトを通じてグループ卒業を発表。公式サイトにはあわせて、メンバーのコメントが掲載された。
【写真】中島裕翔、実弟との2ショット
メンバーは「突然のご報告となってしまい、心よりお詫び申し上げます。「中島の発表が全てでありますが、僕たちからも思いを伝えさせてください」とし、「Hey! Say! JUMPはデビューして約18年という時間の中で色々なことをみんなで乗り越え、共に考え、家族のような時間を過ごしてきました」とこれまでを回顧。
「20周年が目前に迫った今、チームとして、ファンの皆様への恩返しや、周年に向け目標にしたいことが具体的になってきました」と続け、「打合せを行っている中で、中島から、今後はグループとしての活動ではなく、俳優としての活動に専念したいという思いを受けました」と中島から思いを伝えられた際の状況を明かした。
中島の思いについて、メンバーは「初めは僕たちも戸惑い、たくさんの話し合いを重ねてまいりました」とした上で、「中島のお芝居に対する熱量や、独り立ちしたいという思いに応える形で門出として送り出し、これからの活動を応援することに決めました」と説明。「ファンの皆様には、様々な思いを抱かせてしまっていることと思います」としつつ、「僕たちは前だけを見て、最高の20周年にファンの皆様を連れていきます。どうかこれからもHey! Say! JUMP、そして中島裕翔を応援していただけたら幸いです」と呼びかけている。
中島は28日、同日をもってHey! Say! JUMPを卒業することを発表。所属事務所は「自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました」と説明し、今後については「まずは俳優活動に専念する予定です」と伝えた。なお、Hey! Say! JUMPが8月31日に出演する「a-nation 2025」は7人での出演となる。
また、中島のコメントも掲載。中島は、決断の理由について「これまで私はグループという恵まれた環境、そしてメンバーの優しさに甘えてきてしまったところが沢山ありました。1人の人間として私には何ができるのか、自分とは何なのかと考えた時に、自分にはお芝居に対する強い思いがありました。その思いがさらに確固たるものとなり、今後は自分の足で立って俳優を主軸に活動したいと決断いたしました」と明かしている。（modelpress編集部）
Hey! Say! JUMP
