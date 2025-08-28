唐田えりか、キャミ透けるシースルートップス姿披露「可愛い」「透明感すごい」の声
【モデルプレス＝2025/08/28】女優の唐田えりかが27日、自身のInstagramを更新。シースルートップスを着こなしたポートレート写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】唐田えりか、美スタイル際立つ透けトップス姿
唐田は「ひっさびさのマネさんカメラ」とマネージャーが撮影した写真を公開。キャミソールが透けるシースルートップスを着用し、夜の海を背景にしたポートレートや、レモンを持った姿など複数枚載せている。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「大人っぽい」「綺麗」「素敵な写真」「雰囲気良い」「透明感すごい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
