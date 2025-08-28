新宿イイトルミネに「ランディーズドーナツ」のテイクアウト店がオープン！再販＆限定ドーナツが待ちきれない
ロサンゼルス発のドーナツショップ「Randy’s Donuts（ランディーズドーナツ）」のテイクアウト専門店が、東京・新宿のエキナカ商業施設「イイトルミネ」に9月17日（水）オープン。
5月にオープンした日本1号店・渋谷代官山店に続く2号店で、店舗限定ドーナツもお目見えしますよ。
LA発「ランディーズドーナツ」が新宿にオープン
「ランディーズドーナツ」は1952年にロサンゼルスで創業した大人気ドーナツ店です。
米国1号店の屋根にそびえ立つ直径約10mの巨大なドーナツ型サイン看板は、古くから街のシンボル的な存在なのだとか。
5月にオープンした日本1号店「ランディーズドーナツ渋谷代官山店」の店舗前にも、直径約4mの巨大ドーナツ型サイン看板がお目見えしています。
待望の日本2号店は、JR新宿駅改札内の「EATo LUMINE（イイトルミネ）」に、国内初のテイクアウト専門店としてオープン。
オリジナルレシピで毎日手作りされるデザイン豊富な30種類以上のドーナツの他、Tシャツなどのグッズも販売されます。
青いドーナツが入った日本限定セットが再登場
2号店のオープンを記念して、渋谷代官山店オープンの際に注目を集めた「限定 LAブルーカスタードクリームセット 12個」（税込5500円）が再登場。
日本限定ドーナツ『LAブルーカスタードクリーム』×4個が入ったドーナツセットです。
このセットでしかゲットできない『LAブルーカスタードクリーム』は、ロサンゼルスの青空をイメージしたブルーのアイシングに白のアイシングでLAロゴをデザイン。
ふわふわのドーナツの中にはオリジナルカスタードクリームがたっぷり入っているそうですよ。
こちらのセットは9月17日（水）から10月下旬までの販売予定。期間中、毎日数量限定で販売されます。
※日本限定ドーナツ4個以外は種類が変更される場合があります。
新宿イイトルミネ店限定ドーナツも新登場
毎日数量限定でお目見えする「オレンジテキサススプリンクルズ」（税込580円）は、爽やかなオレンジチョコをコーティングしてピンクのスプリンクルを散りばめた、華やか仕立て。
ランディーズドーナツ最大サイズの『テキサス』は直径約16cm、通常サイズのドーナツの約1.5倍と食べ応えのあるドーナツです。
「ホワイトチョコロングジョンカラメルビスケット」（税込550円）は、ふわっとした『ロングジョン』にホワイトチョコをコーティング。
サクサクのカラメルビスケットを散りばめて、ビスケットを丸ごと添えた、満足感のあるドーナツです。
3日間限定のオープニングキャンペーンも楽しみ
オープン日から9月19日（金）までの3日間は、人気NO.1の「グレイズドレイズド」×1個がもらえるオープニングキャンペーンが実施されます。
各日先着100名にプレゼントされるので、早めの時間を狙ってみてはいかがでしょう。
ホワイトチョコ＆レモンの夏限定ドーナツは、もう食べた？
またランディーズドーナツには、夏限定「ホワイトチョコレート オールドファッションレモン」（税込480円）がお目見え中です。
定番人気の『オールドファッション』の素朴さはそのままに、ホワイトチョコのコク＆レモンの清々しい香りをプラス。
10月中旬までの販売予定なので、食べ逃しのないようチェックしてくださいね。
■ランディーズドーナツ 新宿 イイトルミネ店
住所：東京都新宿区新宿3-38 EATo LUMINE
※JR新宿駅B1階 改札内（西改札方面）
営業時間：8:00〜22:00
定休日：無休（EATo LUMINEに準ずる）
公式ホームページ：https://randysdonuts.jp
Instagram：＠randysdonutsjp
参照元：グリット・インターナショナル株式会社 プレスリリース
5月にオープンした日本1号店・渋谷代官山店に続く2号店で、店舗限定ドーナツもお目見えしますよ。
LA発「ランディーズドーナツ」が新宿にオープン
「ランディーズドーナツ」は1952年にロサンゼルスで創業した大人気ドーナツ店です。
米国1号店の屋根にそびえ立つ直径約10mの巨大なドーナツ型サイン看板は、古くから街のシンボル的な存在なのだとか。
5月にオープンした日本1号店「ランディーズドーナツ渋谷代官山店」の店舗前にも、直径約4mの巨大ドーナツ型サイン看板がお目見えしています。
待望の日本2号店は、JR新宿駅改札内の「EATo LUMINE（イイトルミネ）」に、国内初のテイクアウト専門店としてオープン。
オリジナルレシピで毎日手作りされるデザイン豊富な30種類以上のドーナツの他、Tシャツなどのグッズも販売されます。
青いドーナツが入った日本限定セットが再登場
2号店のオープンを記念して、渋谷代官山店オープンの際に注目を集めた「限定 LAブルーカスタードクリームセット 12個」（税込5500円）が再登場。
日本限定ドーナツ『LAブルーカスタードクリーム』×4個が入ったドーナツセットです。
このセットでしかゲットできない『LAブルーカスタードクリーム』は、ロサンゼルスの青空をイメージしたブルーのアイシングに白のアイシングでLAロゴをデザイン。
ふわふわのドーナツの中にはオリジナルカスタードクリームがたっぷり入っているそうですよ。
こちらのセットは9月17日（水）から10月下旬までの販売予定。期間中、毎日数量限定で販売されます。
※日本限定ドーナツ4個以外は種類が変更される場合があります。
新宿イイトルミネ店限定ドーナツも新登場
毎日数量限定でお目見えする「オレンジテキサススプリンクルズ」（税込580円）は、爽やかなオレンジチョコをコーティングしてピンクのスプリンクルを散りばめた、華やか仕立て。
ランディーズドーナツ最大サイズの『テキサス』は直径約16cm、通常サイズのドーナツの約1.5倍と食べ応えのあるドーナツです。
「ホワイトチョコロングジョンカラメルビスケット」（税込550円）は、ふわっとした『ロングジョン』にホワイトチョコをコーティング。
サクサクのカラメルビスケットを散りばめて、ビスケットを丸ごと添えた、満足感のあるドーナツです。
3日間限定のオープニングキャンペーンも楽しみ
オープン日から9月19日（金）までの3日間は、人気NO.1の「グレイズドレイズド」×1個がもらえるオープニングキャンペーンが実施されます。
各日先着100名にプレゼントされるので、早めの時間を狙ってみてはいかがでしょう。
ホワイトチョコ＆レモンの夏限定ドーナツは、もう食べた？
またランディーズドーナツには、夏限定「ホワイトチョコレート オールドファッションレモン」（税込480円）がお目見え中です。
定番人気の『オールドファッション』の素朴さはそのままに、ホワイトチョコのコク＆レモンの清々しい香りをプラス。
10月中旬までの販売予定なので、食べ逃しのないようチェックしてくださいね。
■ランディーズドーナツ 新宿 イイトルミネ店
住所：東京都新宿区新宿3-38 EATo LUMINE
※JR新宿駅B1階 改札内（西改札方面）
営業時間：8:00〜22:00
定休日：無休（EATo LUMINEに準ずる）
公式ホームページ：https://randysdonuts.jp
Instagram：＠randysdonutsjp
参照元：グリット・インターナショナル株式会社 プレスリリース