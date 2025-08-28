長崎県平戸市、美しい海を望むリゾート「大江戸温泉物語 ホテル蘭風」。

保温効果抜群の天然温泉や、市場直送の幸が並ぶ豪華バイキング、そして異国情緒あふれる平戸の歴史を感じるロケーションが魅力の宿です。

子どもから大人まで、三世代で楽しめるその魅力を余すところなく紹介します！

大江戸温泉物語 ホテル蘭風

住所：長崎県平戸市川内町55

アクセス：

【車】西九州自動車道 佐々ICから約40分

【公共交通機関】松浦鉄道 たびら平戸口駅から送迎バスで約15分（要予約）

駐車場：あり（無料）

チェックイン／チェックアウト：15:00／11:00

九十九島を一望する天然温泉

ホテル蘭風最大の魅力は、展望露天風呂。

泉質はナトリウムｰ炭酸水素塩泉（低張性・弱アルカリ性・温泉）で、塩分が肌を覆い湯冷めしにくい温泉です。

※加水、加温、循環ろ過式

保温効果が高く、神経痛や筋肉痛、疲労回復などに効果が期待できる名湯です。

目の前の海に点在する九十九島の島々や、水平線に沈む夕日を眺めながら、心と体を芯から癒せます。

市場直送の幸が満載！大江戸三つ星バイキング

食事は、和洋中の創作料理が並ぶ大江戸三つ星バイキングが楽しめます。

夕食では、長崎の市場から直送される新鮮なお刺身やお寿司が食べ放題！

ライブキッチンで提供される焼きたてのステーキや揚げたての天ぷらは、特に人気のメニューです。

朝食では、好きな具材で作るオリジナルの「特撰海鮮丼」をぜひ味わいたい一品☆

豪華な海の幸＆ライブキッチンが魅力！大江戸温泉物語 ホテル蘭風「大江戸三つ星バイキング」 豪華な海の幸＆ライブキッチンが魅力！大江戸温泉物語 ホテル蘭風「大江戸三つ星バイキング」 続きを見る

オーシャンビューの多彩な客室

客室は、落ち着いた雰囲気の和室や、ベッドで快適に過ごせる和洋室などをラインナップ。

ほとんどの部屋がオーシャンビューとなっており、窓の外には平戸の美しい海景色が広がります。

ゆったりとした空間で、リラックスしたひとときを過ごせるのが魅力です。

三世代で楽しめる無料の館内施設

ホテル蘭風は、無料で楽しめるエンターテイメント施設が充実しているのも嬉しいポイント。

ボールプールやすべり台がある「キッズパーク」は、小さなお子様に大人気です。

そのほか、最新曲が揃うカラオケルーム（19時以降から有料）

約8,000冊のまんがが揃うコーナー、

卓球など、世代を問わず楽しめます！

オランダ貿易の歴史が薫るロケーション

「蘭風」という名前は、かつて日本で唯一のオランダ貿易港として栄えた平戸の歴史に由来します。

ホテルは、1609年にオランダ商館が初めて設置された場所のすぐ近く。

少し足を延ばして平戸ザビエル記念教会やオランダ商館跡を巡れば、この土地の持つユニークな歴史に触れることができます。

保温効果の高い温泉と、五感で味わう豪華バイキング、そして平戸ならではの歴史散策。

様々な魅力が詰まった「大江戸温泉物語 ホテル蘭風」で、思い出に残る休日を過ごせます。

「大江戸温泉物語 ホテル蘭風」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 絶景温泉と美食を愉しむ平戸の旅！「大江戸温泉物語 ホテル蘭風」徹底ガイド appeared first on Dtimes.