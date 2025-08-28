日本サッカー協会は２８日、千葉市内で会見を開き、９月にメキシコ（日本時間７日）、アメリカ（同１０日）と対戦する米国遠征に臨む日本代表メンバー２５人を発表。三笘薫（ブライトン）、久保建英（レアル・ソシエダード）らが入った。

会見に出席した森保一監督（５７）は「親善試合になりますが、公式戦と変わらず覚悟を持って戦いたい」と意気込んだ。

新天地でのリーグ開幕節で左膝の前十字靱帯（じんたい）断裂の重傷を負ったＤＦ町田浩樹（ホッフェンハイム）、ＤＦ伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）、ＤＦ冨安健洋（無所属）、ＤＦ高井幸大（トットナム）らセンターバックに負傷者が続出。それでも森保監督は「ネガティブな情報をポジティブに変換できるように」と、チャンスが巡る代役に期待を寄せており、７月の東アジアＥ−１選手権で選出されたＤＦ安藤智哉（福岡）、ＤＦ荒木隼人（広島）らがメンバー入りを果たした。

日本代表は２６年Ｗ杯北中米大会に向けたアジア最終予選で、歴代史上最速での本大会出場を決定。アジアでは頭一つ抜けた存在となりつつある中、ＦＩＦＡランキング１３位のメキシコ、同１５位のアメリカとの対戦は世界の強豪国に向けた試金石となる。

発表されたメンバーは以下の通り

▽ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）、大迫敬介（広島）、早川友基（鹿島）

▽ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）、荒木隼人（広島）、板倉滉（アヤックス）、渡辺剛（フェイエノールト）、安藤智哉（福岡）、瀬古歩夢（ルアーブル）、関根大輝（スタッド・ランス）

▽ＭＦ／ＦＷ遠藤航（リバプール）、伊東純也（ゲンク）、南野拓実（モナコ）、三笘薫（ブライトン）、小川航基（ＮＥＣナイメヘン）、前田大然（セルティック）、堂安律（Ｅフランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、町野修斗（ボルシアＭＧ）、佐野海舟（マインツ）、久保建英（レアル・ソシエダード）、細谷真大（柏）、望月ヘンリー海輝（町田）、鈴木唯人（フライブルク）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）