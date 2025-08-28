「カフェ・ド・クリエ」で秋の味覚を楽しむ5商品 たっぷり芋を楽しめる『スイートポテトタルト』など5商品
「カフェ・ド・クリエ」では、食欲の秋にぴったりな、秋の味覚「芋」や旬の食材などを使用した5商品を9月3日から順次新発売する。
【写真】人気の秋限定ケーキ！3つの食感が楽しめる『スイートポテトタルト』
秋の味覚をテーマに、たっぷり芋を楽しめるケーキや秋色ドリンクなど、計5品を発売。ケーキからは『スイートポテトタルト 〜紅はるか使用〜』『キャラメルミルクティシフォン』、パスタからは『トリュフ香る合鴨と舞茸の和風しょうゆ仕立て』『えびの濃厚トマトクリーム 〜ビスク仕立て〜』、ドリンクからは『キャラメルロイヤルミルクティー』が登場する。
また、スクラッチキャンペーンである「秋のパスタフェア」および「カフェ・ド・クリエアプリ 新規会員登録キャンペーン」を実施。「秋のパスタフェア」では、17日から11月25日までの期間中、店舗での会計1回につき、必ず当たる割引スクラッチカードを1枚プレゼント。次回購入時にパスタ対象商品が50円引き・100円引き・200円引き、または無料となる。「カフェ・ド・クリエアプリ 新規会員登録キャンペーン」は、10月1日から11月11日までの期間中に公式アプリをダウンロードし、新規会員登録すると、全店で利用できる「ケーキセット半額チケット」をアプリ内で1枚もらえる。
■商品概要
『スイートポテトタルト 〜紅はるか使用〜』
価格：530円／セット910円〜970円
販売開始：9月3日（水）
「カフェ・ド・クリエ」で人気の“さつま芋”を使った秋限定ケーキ。紅はるかペーストを練り込んだ、しっとり生地に、なめらかな紅はるかのホイップクリームと、ねっとりとした紅はるかクリームを重ねた。しっとり生地、なめらかクリーム、仕上げにのせた角切りのさつま芋が織りなす3つの食感が楽しめる。紅はるかのやさしい甘みを存分に味わえる、秋ならではの一品。
『キャラメルミルクティシフォン』
価格：530円／セット910円〜970円
販売開始：9月3日（水）
アールグレイの豊潤な香りと、ほろ苦いキャラメルの風味がふんわり広がるシフォンケーキ。ふわふわの生地にはミルクティーの味わいをぎゅっと閉じ込めており、口に運ぶたびに紅茶の香りがふわりと立ち上る。天面にはマーブル模様のソースをあしらい、秋らしい彩りに仕上げた。しっとりと軽やかな生地をたっぷり楽しめるよう、満足感のあるボリュームにこだわりながらも、最後の一口まで楽しめるケーキとなっている。
『キャラメルロイヤルミルクティー』
価格：590円〜650円
販売開始：9月17日（水）
昨年の秋に発売し好評だったため、今年も再販が決定。インド産茶葉を使用した「カフェ・ド・クリエ」人気のオリジナルロイヤルミルクティーに、プリンのカラメルを思わせる香ばしくほろ苦いキャラメルソースをあわせた一杯。さらに、とろりとなめらかで厚みのあるミルクホイップをトッピング。キャラメルソースに加えてキャラメルシロップも使用し、濃厚なキャラメルの風味を堪能できる仕立てにした。見た目にも秋らしさを感じられるよう、ソースでマーブル模様を描き、こっくり深い秋色ドリンクに仕上げた。混ぜながら楽しむことで、よりまろやかで深いコクへと変化する。
『トリュフ香る合鴨と舞茸の和風しょうゆ仕立て』
価格：950円／セット1280円〜1340円
販売開始：9月17日（水）
食べ応えのあるパスタをテーマに、秋冬の味覚をぎゅっと詰め込んだ一品。代表格の「きのこ」、しっとりとして鶏肉に比べ旨味が強い「合鴨」、そして冬が旬の「小松菜」を合わせた。オリジナルソースは、甘口醤油ときのこの旨味を凝縮しただしつゆに、芳醇な香りのトリュフオイルを加えた和風仕立て。トリュフの上品な香り、脂身がとろける合鴨、しゃきしゃき食感の小松菜、香り高い舞茸が織りなす、ぜいたくな味わいのオイルパスタとなっている。
『えびの濃厚トマトクリーム〜ビスク仕立て〜』
価格：990円／セット1320円〜1380円
販売開始：9月17日（水）
完熟トマトの旨味と海老の香り、深いコクと豊かな風味が口いっぱいに広がる、食欲の秋にぴったりな一品。濃厚でクリーミーな海老の旨味たっぷりのビスク風ソースに、ブロッコリー、ぷりぷりの海老を合わせた。プラス100円で糖質50％オフ、約120キロカロリー減、食物繊維10倍の低糖質麺への変更も可能。ヘルシーでありながら、もちもち食感のフェットチーネがソースによく絡み、より濃厚な味わいを楽しむことができる。
※価格は全て税込
